Teknolojinin dahi çocuğu Elon Musk'ın başı belada! Twitter, 44 milyar için peşini bırakmıyor - Son Dakika
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BBC

Teknolojinin dahi çocuğu Elon Musk'ın başı belada! Twitter, 44 milyar için peşini bırakmıyor

13.07.2022 09:54

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, nisan ayında Twitter'ı satın almak için 44 milyar karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" sürpriz bir şekilde anlaşmadan çekildi. Twitter ise anlaşmadan çekilen Elon Musk'a dava açtı. Öte yandan Musk, fesih anlaşması nedeniyle Twitter'a 1 milyar dolar ödeyebilir.

Musk, haftalar süren tartışmalı açıklamaların ardından Cuma günü, 44 milyar dolar teklif verdiği Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter'ın sahte ve bot hesapların sayısıyla ilgili kendisine bilgi vermeyi reddettiğini savunan Musk, anlaşmadan çekilmesinin sebebi olarak da bunu gösterdi.

ANLAŞMAYA UYMASI İÇİN HUKUKİ YOLLAR DENENECEK

Şimdi Twitter, ABD'nin Delaware eyaletindeki mahkemede Musk'ın daha önce imzaladığı satın alma anlaşmasına uyması için hukuki yolları deneyecek. Musk'ın Twitter'la yaptığı satın alma anlaşmasında hisse başına 54,20 dolar ödemesi öngörülüyordu.

Elon Musk'un başı fena dertte! Twitter, 44 milyar liralık anlaşma için mahkemeye gitti

DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Açılan davayla ilgili açıklamada "Twitter'ı kamuoyunda alay konu su yapacak bir gösteri başlatıp teklifte bulunmak ve ardından satıcı dostu bir anlaşma imzalamakla birlikte Musk belli ki -Delaware sözleşme hukukuna bağlı olan diğer tüm taraflardan farklı olarak- kararını değiştirmekte; şirketi karalamakta; operasyonlarına zarar vermekte; hisse sahiplerinin değerini düşürmekte ve geri çekilmekte özgür olduğunu düşünüyor" ifadelerine yer verildi.

Elon Musk'un başı fena dertte! Twitter, 44 milyar liralık anlaşma için mahkemeye gitti

BİRLEŞME ANLAŞMASI İHLALİYLE SUÇLANIYOR

Açılan davada Musk, "Twitter'a ve işlerine olumsuz bir görüntü veren" bir dizi birleşme anlaşması ihlâliyle suçlanıyor. Twitter'ın yöneticisi Bret Taylor, Musk'ı sözleşmeyle bağlı olduğu taahhütlerden sorumlu tutmak istediklerini açıkladı. Taylor'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Musk da yine Twitter hesabından "Oh, ironi" ifadesini paylaştı. Dava dosyasında Musk'ın anlaşmadan "kişisel çıkarına daha fazla hizmet etmediği için" çekildiği öne sürülüyor. Ayrıca fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.

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Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor Twitter ile satın alma anlaşmasını fesheden Elon Musk ipleri gerdi! Dev sosyal medya platformu dava açmaya hazırlanıyor Son dakika haber! Twitter'dan Elon Musk'a dava Son dakika haber! Twitter'dan Elon Musk'a dava
Kaynak: BBC

Delaware, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teknolojinin dahi çocuğu Elon Musk'ın başı belada! Twitter, 44 milyar için peşini bırakmıyor - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Teknolojinin dahi çocuğu Elon Musk'ın başı belada! Twitter, 44 milyar için peşini bırakmıyor - Son Dakika
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