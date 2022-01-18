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Teksas'ta bir sinagogda dört kişiyi rehin alan saldırgan İngiliz istihbaratı MI5 tarafından tanınıyordu - Son Dakika
BBC

Teksas'ta bir sinagogda dört kişiyi rehin alan saldırgan İngiliz istihbaratı MI5 tarafından tanınıyordu

18.01.2022 18:18
Teksas'ta bir sinagogda dört kişiyi rehin alan saldırgan İngiliz istihbaratı MI5 tarafından tanınıyordu

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, ABD'nin Teksas eyaletinde bir sinagogda dört kişiyi rehin alan İngiliz vatandaşını 2020 yılında araştırdı, ancak daha sonra tehlikeli olmadığına karar verdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir sinagogda dört kişiyi rehin alan İngiliz vatandaşı Malik Faisal Akram'ın İngiltere iç istihbarat servisi MI5 tarafından daha önce araştırıldığı ortaya çıktı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kurtarma operasyonu sonucunda vurularak öldürüldüğü açıklanan Malik Faisal Akram'ın 2020 yılında MI5 tarafından araştırıldığı, ancak ABD'ye seyahat ettiği dönemde tehlikeli olmadığına karar verildiği belirtildi.

Cumartesi günü 10 saat boyunca rehin tutulan dört kişi, akşam saatlerinde bir zarar görmeden operasyon sonucu serbest kaldı.

'İzlenmesi gerekenler' listesi

44 yaşındaki Akram, 2020 yılında MI5'ın 'izlenmesi gerekenler' listesine eklenmiş ve ardından araştırılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'terör saldırısı' olarak tanımladığı olay ile bağlantılı olduğu düşünülen iki genç de İngiltere'de Pazar günü sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Gençlerin yaşı ve cinsiyeti henüz açıklanmadı.

BBC'nin partneri olan CBS haber kanalının edindiği bilgiye göre Akram, sinagogda sabah servisine girerek 'evsiz' olduğunu söyledi.

Sabah 11 saatlerinde ise rehin alma olayının başlamasıyla polis sinagoga çağırıldı.

Rehin alınanlardan biri, 6 saat sonra serbest bırakıldı, sinagogun hahamı da dahil olmak üzere diğer 3 kişi 10 saat boyunca alıkonuldu.

CBS'e konuşan haham Charlie Cytron-Walker, rehineciye sandalye fırlatmasıyla kendisinin ve iki kişinin daha "ateş edilmeden" olay yerinden kaçabildiklerini anlattı.

Cytron-Walker, sinagogdaki grubun dua ettiği sırada, sonradan saldırganın silahı olduğu ortaya çıkan bir tıkırtı duyduğunu, ardından "dehşetli" olayın başladığını anlattı.

'Gereken tüm desteği verebiliriz'

Manchester polisi ve Londra Emniyet Teşkilatı, ABD yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi ise İngiltere'deki soruşturmayı yürütüyor.

Pazartesi günü İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ABD'ye İngiltere polisi ve güvenlik güçlerinin "gereken tüm desteği verebilieceğini" söyledi.

Polis, Akram'ın New York JFK Uluslararası Havalimanı'na olaydan iki hafta önce vardığını ve silahlarını varışında 'sokaktan' aldığını düşünüyor.

Akram'ın, olay sırasında Pakistanlı nörolog Aafiya Sıddiki'nin serbest kalmasını talep ettiği belirtildi. Afganistan'da Amerikalı askerleri öldürme girişimiyle hüküm giyen Sıddiki, sinagogdan 30 kilometre uzaklıktaki Forth Worth hapishanesinde 86 yıllık hapis cezasını yatıyor.

Sıddiki, avukatı vasıtasıyla yaptığı açıklamada bu olay ile bağlantısı olmadığını söyledi.

Saldırganın kardeşi Gulbar, Akram'ın ölümünü İngiltere'de bir Müslüman topluluğunun Facebook sayfasında doğruladı ve kardeşinin akıl sağlığı sorunu olduğunu aktararak rehine alınan 4 kişiden özür diledi. Bu açıklama sonradan silindi.

Akram'ın arkadaşları ise akıl sağlığının gittikçe kötüleştiğini, Akram'ın ABD'ye seyahat edebildiğine bile şaşırdıklarını söyledi.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) ise Yahudi topluluğuna birlik mesajı gönderdi ve olayı "anti-semitik bir nefret suçu" olarak tanımladı.

Teksas'ta bir sinagogda dört kişiyi rehin alan saldırgan İngiliz istihbaratı MI5 tarafından tanınıyordu
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Son Dakika Dünya Teksas'ta bir sinagogda dört kişiyi rehin alan saldırgan İngiliz istihbaratı MI5 tarafından tanınıyordu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Teksas'ta bir sinagogda dört kişiyi rehin alan saldırgan İngiliz istihbaratı MI5 tarafından tanınıyordu - Son Dakika
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