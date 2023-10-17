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Tel Aviv'de Almanya Başbakanı Scholz'un korku dolu anları! Havalimanına roket atılınca ekibiyle birlikte yüzüstü yere yattı - Son Dakika

Tel Aviv'de Almanya Başbakanı Scholz'un korku dolu anları! Havalimanına roket atılınca ekibiyle birlikte yüzüstü yere yattı

Son Güncelleme: 17.10.2023 23:54

Netanyahu ile görüşmesinin ardından İsrail'den ayrılmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz uçakta olduğu esnada, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na roket atıldı. Havalimanında sirenler çalınca Şansölye Scholz beraberindeki heyetle birlikte uçağı terk etmek zorunda kaldı. Panikle uçaktan ayrılan Scholz ve beraberindekiler, havalimanı pistinde yüzüstü yere yattı. Scholz daha sonra bir sığınağa geçti.

Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na roket atıldığı sırada ülkeden ayrılmak üzere uçakta bekleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyet, sirenlerin çalmasıyla birlikte uçağı terk etti. Havalimanı pistinde beraberindekilerle birlikte yüzüstü yere yatan Scholz, daha sonra sığınağa geçti.

KANLI SALDIRIDA 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ne füzeyle saldırdı. Katliamda en az 500 kişi can verdi, çok sayıda kişi yaralandı.

BEN-GURION HAVALİMANI'NA ROKETLİ SALDIRI

İsrail'in saldırısının ardından bölgede gerilim tavan yaptı. Başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na roket atıldı. Havalimanında kırmızı alarm verildi, saldırı sirenleri çaldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

SCHOLZ, HAVALİMANI PİSTİNDE YÜZÜSYÜ YERE YATTI

İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra ülkeden ayrılmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, roket atıldığı sırada havalimanındaydı. Uçağın içinde bekleyen Scholz ve beraberindekiler sirenlerin çalmasıyla birlikte panikle dışarı çıktı. Hızla havalimanı pistine çıkan Szholz ve heyeti, yüzüstü yere kapaklandı.

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Son Dakika Dünya Tel Aviv'de Almanya Başbakanı Scholz'un korku dolu anları! Havalimanına roket atılınca ekibiyle birlikte yüzüstü yere yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Aviv'de Almanya Başbakanı Scholz'un korku dolu anları! Havalimanına roket atılınca ekibiyle birlikte yüzüstü yere yattı - Son Dakika
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