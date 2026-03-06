Tel Aviv hayalet şehre dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

06.03.2026 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 7. gününde sürerken Tel Aviv'den gelen görüntüler gündem oldu. İran'ın füze saldırılarında çok sayıda binanın yıkıldığı görülürken, şehrin adeta hayalet kente dönmesi dikkat çekti. Netanyahu'nun ülkedeki yıkıma ilişkin bilgilerin sınırlı paylaşılması yönünde talimat verdiği iddiaları sürerken ortaya çıkan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş yedinci gününde tüm şiddetiyle devam ederken Tel Aviv'den gelen görüntüler büyük yankı uyandırdı. İran'ın füze saldırılarının hedefi olan şehirde birçok binanın ağır hasar aldığı ve bazı yapıların tamamen yıkıldığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde sokakların büyük ölçüde boş olduğu, bazı bölgelerde enkaz yığınlarının oluştuğu ve şehirde ciddi bir yıkımın meydana geldiği dikkat çekti. Patlamaların ardından bazı mahallelerde binaların cephelerinin çöktüğü ve çevrede geniş çaplı hasar oluştuğu görüldü.

BÜYÜK YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde Tel Aviv'in bazı noktalarının adeta hayalet kente dönmüş gibi görünmesi, saldırıların şehirde yarattığı etkileri gözler önüne serdi.

NETANYAHU GİZLEMEYE ÇALIŞTI AMA...

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkedeki yıkımın boyutuna ilişkin bilgilerin sınırlı paylaşılması yönünde medya ve bazı yetkililere talimat verdiği iddiaları da gündeme geldi. Bu iddiaların konuşulduğu bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, İsrail'deki son duruma ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilim her geçen gün artıyor. Uzmanlar, savaşın yedinci gününde tarafların saldırılarını genişletmesiyle çatışmanın daha büyük bir bölgesel krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Tel Aviv, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tel Aviv hayalet şehre dönüştü - Son Dakika

Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’a sorusu olay oldu Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu
MSB’den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi MSB'den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı

09:03
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
08:25
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
07:07
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
06:13
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
04:04
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 09:16:53. #7.12#
SON DAKİKA: Tel Aviv hayalet şehre dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.