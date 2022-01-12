Televizyon programında oğluna şeytan ismini verdiğini açıklayan anneye tepki yağıyor

İngiltere'de ikamet eden Josie King'in kısa bir süre önce erkek bebeği dünyaya geldi. Oğluna uzun süre boyunca isim arayan King, sonunda isim için, şeytan anlamına da gelen "Lucifer"de karar kıldı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI

King, oğluna verdiği ismi İngiliz şovmen Jeremy Vine'ın TV programına çıkarak kamuoyu ile paylaştı. Ancak vatandaşlar, çok geçmeden kadına tepki gösterdi. Programı izleyenler, annenin böyle bir hakkı olmadığını ve çocuğun ileride zorbalığa maruz kalacağını belirtti.

"BAŞKALARI SEVMEYEBİLİR AMA BEN SEVİYORUM"

Kendisine yönelik tepkilerle ilgili konuşan Josie King ise, "Evet, oğluma verdiğim isim başkalarına garip gelebilir ama ben bu ismi seviyorum. Hristiyanlıkta bu kelime şeytan anlamına gelebilir fakat ben kendimi dindar olarak tanımlamıyorum" diye konuştu.