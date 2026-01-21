Temu\'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu

Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu'nun Türkiye ofisi, yetkili makamların sabah saatlerinde gerçekleştirdiği denetimle gündeme geldi.
Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu'nun Türkiye ofisi, bu sabah yetkili makamlar tarafından denetlendi. Reuters'a konuşan şirket sözcüsü, denetim sırasında ofiste bulunan bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğunu doğruladı.
Temu adına yapılan açıklamada, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olunacağı belirtildi. Şirket sözcüsü, sürece ilişkin detay paylaşmazken, Türkiye'nin rekabet otoritesi operasyona dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Dünya genelinde düşük fiyatlı ürünleriyle bilinen Temu, giyimden elektronik ürünlere, aksesuarlardan akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde satış yapıyor. Platform, Çinli e-ticaret devi PDD Holdings bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Türkiye'deki denetimin, Temu'nun Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik incelemelerin ardından gelmesi dikkat çekti. Şirketin Dublin'de bulunan Avrupa merkezinin de kısa süre önce Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından denetlendiği biliniyor. Bu incelemelerin, Çin devlet destekli olası haksız sübvansiyonlar şüphesiyle yürütüldüğü ifade edilmişti.
