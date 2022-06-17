Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Stockholm belediye binasına ve kentin sembollerinden biri olan Avicii Arena'ya projeksiyonlarla terör örgütünü simgeleyen semboller ve terörist başı Öcalan'ın posteri yansıtıldı.

"İLGİLİ TEDBİRLER ALINDI"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMINI ENGELLEMEK AMACIYLA YAPILDI"

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

"POLİS SKANDALI DOĞRULADI"

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi. Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

İşte skandal etkinlikten görüntüler: