Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

17.06.2022 21:11

İsveç'in Başkenti Stockholm'deki belediye binası ve Avicii Arena Spor Salonu'na terör örgütünü simgeleyen sembollerin yansıtılması büyük tepkiye neden olurken, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan İsveç Dışişleri Bakanlığı, olayın İsveç'in NATO'ya üye olmasını engellemek için yapıldığını öne sürerek, "İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır." dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Stockholm belediye binasına ve kentin sembollerinden biri olan Avicii Arena'ya projeksiyonlarla terör örgütünü simgeleyen semboller ve terörist başı Öcalan'ın posteri yansıtıldı.

"İLGİLİ TEDBİRLER ALINDI"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMINI ENGELLEMEK AMACIYLA YAPILDI"

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

"POLİS SKANDALI DOĞRULADI"

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi. Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

İşte skandal etkinlikten görüntüler:

İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
YORUMLAR
500
İsveç Başbakanı, YPG/PKK destekçisi milletvekili ile yapılan anlaşmanın yakında sona ereceğini söyledi İsveç Başbakanı, YPG/PKK destekçisi milletvekili ile yapılan anlaşmanın yakında sona ereceğini söyledi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç'teki PKK eylemleri) Terörle mücadelede İsveç kanunlarının da yetkililerinin de ne kadar gevşek olduğunu... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsveç'teki PKK eylemleri) Terörle mücadelede İsveç kanunlarının da yetkililerinin de ne kadar gevşek olduğunu...
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsveç, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement