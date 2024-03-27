Teröristin Türkiye\'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa\'da havalimanı bastı

Türk Kızılay, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının ailelerine iftar programı düzenledi

Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 1995 yılında gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlerin ailelerine iftar programı düzenledi. EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu'nun misafirhanesinde gerçekleştirilen programa, soykırımda yaşamını yitirenlerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, yaptığı konuşmada her yıl Srebrenitsa'da iftar organizasyonu düzenlediklerini ve bu durumdan mutluluk duyduklarını belirtti. Sokullu, Türkiye'de deprem olduğu zaman Bosna Hersek halkının yardımının inanılmaz olduğunu ve iki ülkenin kardeş olduğunu vurguladı. Ayrıca Sokullu, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine de ulaştıklarını ve gıda paketleri dağıttıklarını ifade etti.