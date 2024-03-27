Teröristin Türkiye\'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa\'da havalimanı bastı

Fransa'dan Firaz Korkmaz isimli terör örgütü PKK destekçisinin Türkiye'ye iade edilmesi öncesi Paris'teki havalimanı karıştı. Terör örgütü destekçileri, terör sempatizanının Türkiye'ye iadesini engellemek için Fransız yetkililerine saldırdı.
Fransa'da şubat ayında tutuklanan Firaz Korkmaz adlı terör örgütü PKK destekçisi Türkiye'ye iade edilmek üzere yola çıktı. Terör destekçisinin iade kararına karşı çıkan PKK sempatizanları havalimanındaki Fransız güvenlik güçlerine saldırarak, iadeyi engellemeye çalıştı.
Fransa'ya sığınan terör örgütü destekçisi Firaz Korkmaz, geçtiğimiz şubat ayında tutuklanmıştı. Terör destekçisi Korkmaz hakkında Türkiye'ye sınır dışı kararı verilmişti. Karara tepki gösteren Fransa'daki terör örgütü destekçileri, protesto gösterileri düzenlemişti.
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Fransa'da terör örgütü PKK yandaşlarının, terör örgütü destekçisi bir kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki görevlilere saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. Terör örgütü destekçileri, havalimanına gelen yaklaşık 50 kişilik grupla birlikte havalimanı personeline saldırdı. Olaylarda 1'i kadın olmak üzere 3 kişi yaralanırken, havalimanında maddi hasar meydana geldi.
Türk Kızılay, Bosna Hersek'te 1995 yılında gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenlerin ailelerine iftar programı düzenledi. EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu'nun misafirhanesinde gerçekleştirilen programa, soykırımda yaşamını yitirenlerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, yaptığı konuşmada her yıl Srebrenitsa'da iftar organizasyonu düzenlediklerini ve bu durumdan mutluluk duyduklarını belirtti. Sokullu, Türkiye'de deprem olduğu zaman Bosna Hersek halkının yardımının inanılmaz olduğunu ve iki ülkenin kardeş olduğunu vurguladı. Ayrıca Sokullu, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine de ulaştıklarını ve gıda paketleri dağıttıklarını ifade etti.
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