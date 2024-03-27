Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı - Son Dakika
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Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı

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Fransa'da, Firaz Korkmaz adlı terör örgütü PKK destekçisi Türkiye'ye iade edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Terör yandaşının iade edilmesine karşı çıkan terör örgütü destekçileri ise havalimanındaki Fransız güvenlik güçlerine saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

27.03.2024 23:48  Güncelleme: 00:15
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Fransa'dan Firaz Korkmaz isimli terör örgütü PKK destekçisinin Türkiye'ye iade edilmesi öncesi Paris'teki havalimanı karıştı. Terör örgütü destekçileri, terör sempatizanının Türkiye'ye iadesini engellemek için Fransız yetkililerine saldırdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

Fransa'da şubat ayında tutuklanan Firaz Korkmaz adlı terör örgütü PKK destekçisi Türkiye'ye iade edilmek üzere yola çıktı. Terör destekçisinin iade kararına karşı çıkan PKK sempatizanları havalimanındaki Fransız güvenlik güçlerine saldırarak, iadeyi engellemeye çalıştı.

Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
Terör örgütü destekçisi Firaz Korkmaz

NE OLMUŞTU?

Fransa'ya sığınan terör örgütü destekçisi Firaz Korkmaz, geçtiğimiz şubat ayında tutuklanmıştı. Terör destekçisi Korkmaz hakkında Türkiye'ye sınır dışı kararı verilmişti. Karara tepki gösteren Fransa'daki terör örgütü destekçileri, protesto gösterileri düzenlemişti.

Teröristin Türkiye\'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa\'da havalimanı bastı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Fransa, PKK, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı - Son Dakika

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