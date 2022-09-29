Erdoğan, Fransa'da başbakanın montla toplantı yapmasını değerlendirdi: Parlamentoda yorgan dağıtıyorlar ama biz sancılı döneme rahat giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan TESK Olağan Genel Kurulu'nda konuşması sırasında Fransa'da Başbakan'ın ve kabine üyelerinin mont ve kazaklarla yaptığı toplantıya atıf yaptı.

''ENERJİ FİYATLARI ASTRONOMİK FİYATLARDA''

Erdoğan Avrupa'da yüksek enflasyonun oluşturduğu ekonomik sıkıntının sorun oluşturduğunu ifade ederek, ''Bu sorunlara bir de Rusya Ukrayna arasındaki savaş eklendi. Enerji fiyatları astronomik fiyatlara çıkmış, gıda krizi ürkütücü boyutlara ulaşmıştır'' dedi.

''PARLAMENTODA YORGAN, BATTANİYE DAĞITIYORLAR''

Erdoğan, Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesinin enerji krizine karşı aldıkları önlemler kapsamında mont ve kazaklarla toplantı yapmasına atıfta bulunarak, ''Avrupa kış mevsimini en az hasarla atlatmanın peşinde. AB ülkeleri bunun düşüncesi içinde. Türkiye'nin böyle bir sorunu var mı? Yok. Enerji tasarrufu çağrılarını sizler de yakından takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan, battaniye dağıtıyorlar. Öyleyse gereğini de sizler en güzel şekilde yapacaksınız. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki sondaj ve arama faaliyetleriyle bu sancılı döneme rahat giriyoruz'' ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA MONTLU KAZAKLI TOPLANTI

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesinin giydikleri mont ve boğazlı kazaklarla toplantı yaparken çekilen bir fotoğrafı servis edildi. Fotoğraflar, yöneticilerin vatandaşa örnek olma girişimi olarak yorumlandı. Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.