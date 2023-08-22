Tetikçi ile yüz yüze gelen avukat öldürülmeden önce kız bebeğini yanındaki kadına teslim etti - Son Dakika

Tetikçi ile yüz yüze gelen avukat öldürülmeden önce kız bebeğini yanındaki kadına teslim etti

Son Güncelleme: 22.08.2023 15:50

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Brezilya'da bir avukatın sokakta tetikçiyle karşılaşmadan önce kız bebeğini sakin bir şekilde yanındaki kadına teslim ettiği görülüyor. Tetikçi, avukata silahını doğrultarak beş kez ateş ediyor ve olay yerinden kaçıyor. Avukat hayatını kaybederken, kadın ve çocuk sağ salim kurtuluyor.

Brezilya'da kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri korkunç bir olayı gözler önüne serdi. Görüntülerde, 46 yaşındaki avukat André Ribeiro'nun sokakta acımasızca öldürülmeden önce tetikçisiyle göz göze geldiği ve kucağındaki bebeğini yanındaki kadına teslim ettiği görülüyor.

GÖZ GÖZE GELDİLER

Video, Ribeiro'nun arabadan inip arka koltuktaki kızını kucağına almasıyla başlıyor. Avukat daha sonra şapkalı ve beyaz tişörtlü tetikçiyi ile karşı karşıya geliyor. Şahıs silahını Ribeiro'ya doğrulturken avukat kısacık bir duraksamanın ardından sakin bir şekilde kucağındaki kızını yanındaki kadına teslim ediyor.

Tetikçi ile yüz yüze gelen avukat öldürülmeden önce kız bebeğini yanındaki kadına teslim etti

ART ARDA ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Ardından avukat ellerini başının üzerine koyup yere çömeliyor. Tetikçi ise beş kez ateş ederek avukatı öldürüp olay yerinden kaçıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tetikçi ile yüz yüze gelen avukat öldürülmeden önce kız bebeğini yanındaki kadına teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tetikçi ile yüz yüze gelen avukat öldürülmeden önce kız bebeğini yanındaki kadına teslim etti - Son Dakika
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