Texas'ta Helikopter Kazası: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Texas'ta Helikopter Kazası: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Texas\'ta Helikopter Kazası: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
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Texas'ta düşen askeri helikopterde 2 pilot yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinde orduya ait 'AH-64 Apache' tipi saldırı helikopterinin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Salado bölgesinde dün yerel saatle 13.35 sıralarında askeri bir helikopter boş bir araziye düştü. Bell County Şerif Ofisi Sözcüsü Cliff Coleman, Fort Hood Üssü'ne bağlı 'AH-64 Apache' tipi saldırı helikopterindeki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Helikopterin düşmesiyle bölgede orman yangını çıkarken, çevredeki bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Helikopterin herhangi bir yapıya veya sivile çarpmadığı ifade edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Texas'ta Helikopter Kazası: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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