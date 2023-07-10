TikTok'ta bot atlama trendi dört ölümle sonuçlandı

Son zamanlarda yaşanan ölümlerden sonra TikTok kullanıcıları bottan atlama trendi konusunda uyarıldı. Son ortaya çıkan trend, 4 kişinin boyunlarını kırarak ölümüyle sonuçlandı.

BOYUNLARI KIRILARAK ÖLDÜLER

Bu trend, "Boat Jumping" adı verilen ve insanların hızla giden teknelerin arkasından atlayıp sıçrama ya da geri takla atma eylemlerini gösteren bir nevi meydan okuma. Ancak bu eylemi gerçekleştiren 4 kişi, suya düştükten sonra boyunlarını kırmış ve hareket edemeyerek boğularak hayatını kaybetmişti. Bu durum yetkililerin kullanıcılara bu konuda uyarılarda bulunmasına neden oldu.

"4 BOĞULMA VAKASI YAŞANDI"

ABD'deki son olayın ardından konuşan Childersburg Kurtarma Ekibi Kaptanı Jim Dennis, yaşanan bu ölümlerin "kolayca önlenebilir" olduğunu belirtti. Dennis, "Son altı ayda, kolaylıkla önlenebilir dört boğulma vakası yaşandı. TikTok'ta bir meydan okuma gerçekleştiriyorlar; hızlı giden bir tekneye biniyorlar, teknenin yanından ayakları önce olacak şekilde atlıyorlar ve suya eğiliyorlar" dedi.

ÖLÜM ANINI TİKTOK'TA KAYDEDİYORDU

Ayrıca, son kurbanlardan birinin, üç çocuk babası olan bir adam olduğu doğruladı. Adamın eşi ve çocukları, adamın hayatını kaybettiği sırada teknede bulunuyordu ve üzücü bir şekilde ismi açıklanmayan eşi, adamın ölüm anını TikTok için kaydediyordu.