TikTok'ta bot atlama trendi dört ölümle sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
TikTok'ta bot atlama trendi dört ölümle sonuçlandı

TikTok'ta bot atlama trendi dört ölümle sonuçlandı

10.07.2023 12:39

Son zamanlarda ölümünden sonra TikTok kullanıcıları bottan atlama trendi konusunda uyarıldı. Sosyal medya video uygulaması TikTok, akıllara durgunluk veren trendlerle adeta özdeşleşmiş durumda. Ve en son ortaya çıkan trend, kişilerin boyunlarını kırarak dört ölümle sonuçlandı. Bu trend, 'Boat Jumping' adı verilen ve insanların hızla giden teknelerin arkasından atlayıp sıçrama ya da geri takla atma eylemlerini gösteren videoların uygulamayı hızla doldurduğu bir meydan okuma. Ancak bu eylemi gerçekleştiren dört kişi, suya düştükten sonra boyunlarını kırmış ve hareket edemeyerek boğularak hayatını kaybetmiş. Bu durum yetkililerin kullanıcılara bu konuda uyarılarda bulunmasına neden oldu. Childersburg, Alabama, ABD'deki son olayın ardından konuşan Childersburg Kurtarma Ekibi Kaptanı Jim Dennis, yaşanan bu ölümlerin 'kolayca önlenebilir' olduğunu belirtti. Dennis, 'Son altı ayda, kolaylıkla önlenebilir dört boğulma vakası yaşandı. TikTok'ta bir meydan okuma gerçekleştiriyorlar; hızlı giden bir tekneye biniyorlar, teknenin yanından ayakları önce olacak şekilde atlıyorlar ve suya eğiliyorlar.' dedi. Ayrıca, son kurbanlardan birinin, üç çocuk babası olan bir adam olduğunu doğruladı. Adamın eşi ve çocukları, adamın hayatını kaybettiği sırada teknede bulunuyordu ve üzücü bir şekilde ismi açıklanmayan eşi, adamın ölüm anını TikTok için kaydediyordu. Kaptan Dennis, su içinde hareketsiz bir kişi gören herkesi acil yardım hattını aramaya çağırdı.

Son zamanlarda yaşanan ölümlerden sonra TikTok kullanıcıları bottan atlama trendi konusunda uyarıldı. Son ortaya çıkan trend, 4 kişinin boyunlarını kırarak ölümüyle sonuçlandı.

BOYUNLARI KIRILARAK ÖLDÜLER

Bu trend, "Boat Jumping" adı verilen ve insanların hızla giden teknelerin arkasından atlayıp sıçrama ya da geri takla atma eylemlerini gösteren bir nevi meydan okuma. Ancak bu eylemi gerçekleştiren 4 kişi, suya düştükten sonra boyunlarını kırmış ve hareket edemeyerek boğularak hayatını kaybetmişti. Bu durum yetkililerin kullanıcılara bu konuda uyarılarda bulunmasına neden oldu.

"4 BOĞULMA VAKASI YAŞANDI"

ABD'deki son olayın ardından konuşan Childersburg Kurtarma Ekibi Kaptanı Jim Dennis, yaşanan bu ölümlerin "kolayca önlenebilir" olduğunu belirtti. Dennis, "Son altı ayda, kolaylıkla önlenebilir dört boğulma vakası yaşandı. TikTok'ta bir meydan okuma gerçekleştiriyorlar; hızlı giden bir tekneye biniyorlar, teknenin yanından ayakları önce olacak şekilde atlıyorlar ve suya eğiliyorlar" dedi.

ÖLÜM ANINI TİKTOK'TA KAYDEDİYORDU

Ayrıca, son kurbanlardan birinin, üç çocuk babası olan bir adam olduğu doğruladı. Adamın eşi ve çocukları, adamın hayatını kaybettiği sırada teknede bulunuyordu ve üzücü bir şekilde ismi açıklanmayan eşi, adamın ölüm anını TikTok için kaydediyordu.

YORUMLAR
500

Dünya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok'ta bot atlama trendi dört ölümle sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Anlaşmalı Olarak Boşandı
13:44 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, anlaşmalı olarak boşandı
13:30 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı
13:26 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı
13:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım
12:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin
12:49 Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı
12:49 Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı
12:43 Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
12:43 Oruç tutan Orkun Kökçü ile dalga geçtiği iddia edilmişti! Beşiktaş, Tadic'e imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 13:52:31. #1.13#
SON DAKİKA: TikTok'ta bot atlama trendi dört ölümle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement