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TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi! - Son Dakika

TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!

03.02.2022 17:21
TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!

Avukat ve TikTok kullanıcısı Ro, TikTokerlerin dans videosu satarak 147 bin euro, Türk lirasıyla ise 2 milyon 264 bin TL kazandıklarını duymasından sonra mesleğinin boş olduğuna karar verdi. Ro, avukatlığı bırakıp TikTok'a girmek istediğini açıkladı.

Sosyal medyanın en popüler platformları arasına girmeyi başaran ve dünya genelinde birçok kullanıcıya sahip olan TikTok'ta kazanılan paralar, dudak uçuklatmaya devam ediyor. TikTok'ta son olarak 12 bin TikTok takipçisi tarafından izlenilen bir videoya, 147 bin euro, Türk lirasıyla yaklaşık 2 milyon 264 bin TL bağış yapılması, herkesi hayrete düşürdü.

"MESLEĞİMİN BOŞ OLDUĞUNA KARAR VERDİM"

Avukatlık mesleğini yürüten İngiliz Ro isimli adam ise kendisinin bu parayı kazanmak için çok çalışması gerektiğini ve mesleğinin boş olduğunu düşünmeye başladığını dile getirdi.

VİDEOSU, 1.7 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Ro, mesleğiyle ilgili düşüncelerini takipçilerine aktarmak için bir video hazırladı. Söz konusu video kısa sürede 1.7 milyondan fazla görüntülenme aldı. Çeşitli meslek gruplarından çok sayıda insan da Ro gibi düşündükleri yönünde yorumlarda bulundu.

TikTok'ta kazanılan dudak uçuklatıcı parayı duyan avukat, mesleğini bırakmaya karar verdi
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Son Dakika Dünya TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi! - Son Dakika
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