Titanik denizaltısını rüyasında görmüş! 2013 tarihli paylaşımda yazılanlar bir bir gerçek oldu

21 Haziran 2023 tarihinde, ünlü Titanic batığını ziyaret etmekte olan denizaltı, dalışından yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra kayboldu. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği, Titanik gemisinin enkazına düzenlenen turistik turda kaybolan Titan adlı küçük denizaltında patlama meydana geldiğini ve 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bir kadının faciayı yıllar önce tahmin etmesi herkesi şaşırttı.

"SEFERİN FELAKETE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

5 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili en çok dikkat çeken olay, 1 Kasım 2013 tarihli bir Facebook paylaşımında Deborah Grattan'ın bu olayı önceden tahmin etmiş olması oldu. Deborah rüyasını Facebook'ta paylaşarak şunları yazmış; Rüyamda "Zengin fakat ahlaken kötü bir milyarderin, Titanik enkazına denizaltı seyahatleri düzenlemeye başladı. Tarihi enkazdan suyu pompalamak gibi hırslı ve dikkatsiz bir girişimde bulundu. Ancak, bu denizaltının ilk yolculuğunda, bu hırslı proje tıpkı Titanik'in ilk ve son seferinde olduğu gibi büyük bir felakete dönüştüğünü gördüm."

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Denizaltıdaki kişiler arasında İngiliz milyarder Hamish Harding, OceanGate CEO'su Stockton Rush, Titanic'in ünlü kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve denizaltı enkazını ziyaret etmek üzere gelen Dawood'un 19 yaşındaki oğlu Süleyman bulunmaktaydı.

RAPORLAR PAZARTESİ GÜNÜ GELDİ

Denizaltının enkazının okyanusun derinliklerinde bulunduğuna dair raporlar bir sonraki gün geldi ve denizaltıdaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği kesinleşti.