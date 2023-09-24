Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık - Son Dakika

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık

Son Güncelleme: 24.09.2023 00:54

Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'nda Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'in konuşması salonda geniş yankı uyandırdı. Afrikalılar adına Avrupa ülkelerine seslenen Bakan Dussey, ''Halkımızın görüşlerini küçümsemenizden, halkımızı ve liderlerimizi hor görmenizden bıktık. Küçümseyiciliğinizden bıktık, kibrinizden bıktık.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'nda kürsüye Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurt Dışı Togolular Bakanı Robert Dussey çıktı. Bakan Dussey, toplantıya damga vuran bir konuşma gerçekleştirerek, Avrupa'nın Afrika'ya olan bakış açısını sert bir dille eleştirdi.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BİZİ HOR GÖRÜYORSUNUZ?"

Togolu Bakan Robert Dussey, BM Genel Kurulu'nda dikkat çeken açıklamalara imza atarak ilgi uyandıran bir konuşma yaptı. "Afrika ve Küresel Güney halkları kendilerini aşağılanmış ve insanlıktan çıkarılmış hissettikleri için hayal kırıklığına uğramış durumdalar." diyen Bakan Dussey, "Bazen kendilerine 'Siz kim oluyorsunuz da bizim insanlığımızı bu şekilde küçümsüyorsunuz' diye soruyorlar. Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde hor görüyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde aşağılıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Togolu Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık

"BİZ SİZİN TEBAANIZ DEĞİL, ORTAĞINIZ OLMAK İSTİYORUZ"

Afrika'nın, her bireyin onuruna saygı duyan bir ortaklığa ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Dussey, "Biz sizin tebaanız değil, ortağınız olmak istiyoruz. Yabancı çıkarlara değil, halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu yeni dinamik kimseye karşı değildir ve bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bu yeni bir Afrika'nın, Afrikalı bir Afrika'nın, çok sesli bir Afrika'nın, özgür, egemen, bağımsız ve kendi kendisinin efendisi olmak isteyen bir Afrika'nın ifadesidir." dedi.

"HALKIMIZI KÜÇÜMSEMENİZDEN BIKTIK"

Avrupalı liderlere seslenen Togolu Bakan Dussey, "Halkımızın görüşlerini küçümsemenizden, halkımızı ve liderlerimizi hor görmenizden bıktık. Küçümseyiciliğinizden bıktık, kibrinizden bıktık. Bıktık, bıktık ve bıktık!" ifadelerini kullandı.

Togolu Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık

ERDOĞAN'DAN AFRİKA VURGUSU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada Afrika'daki gelişmeler değinmişti. Kuruluşunun 60. yıl dönümünde Afrika Birliği'nin, kıtanın kendi kaderini eline alıp ayağa kalkmasının abidevi bir sembolü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler" bulma iradesiyle başlayan sürecin, dünyanın en önemli kalkınma projelerinden biri haline dönüştüğünü vurgulamıştı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PARAVAN OLARAK KULLANILMASINDAN BIKTIK"

Erdoğan, "Suriye ve Irak başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık, usandık" demişti.

Togolu Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık

"AFRİKA BİRLİĞİ'NİN G20 ÜYELİĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Özellikle yürüdüğü bu yolda Afrika'ya eşlik etmek amacıyla, Kıta'yla dostluk bağlarımızı stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Afrika Birliği'nin, bizim de çok güçlü destek verdiğimiz G20 üyeliğini memnuniyetle karşıladık. Bununla birlikte, Sahel Bölgesi'nin ciddi siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik sınamalarıyla yüzleştiği bir gerçektir. Son dönemde sıkıntılı günler yaşayan Nijer'in en kısa zamanda anayasal düzene, demokratik bir yönetime kavuşmasını ümit ediyoruz. Nijer'e yapılacak herhangi bir askeri müdahalenin, bu ülkeyle birlikte bölgenin tamamını daha derin bir istikrarsızlığa sürükleme riski vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık - Son Dakika


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