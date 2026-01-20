Tom Barrack\'ın oyunu! ABD\'nin \'gizli\' vaatleri Suriye\'de kaos getirdi

Suriye'de bütünleşme sürecinin en kritik başlıklarından biri olarak görülen Şara–Mazlum Abdi görüşmesi, uzlaşma yerine sert bir restleşmeyle sonuçlandı. Üç saati aşkın süren zirvede Şam yönetimi, DSG lideri Mazlum Abdi'ye gün sonuna kadar süre tanıdı.

ŞAM: ŞARTLAR DEĞİŞTİRİLEMEZ

Suriye hükümetine yakın kaynakların Suriye basınına verdiği bilgiye göre, Mazlum Abdi görüşme sırasında daha önce varılan anlaşma şartlarını değiştirmeye çalıştı. Aynı kaynaklar, toplantıda SDG yönetimi içinde belirgin fikir ayrılıklarının ortaya çıktığını, lider kadronun ne istediğine dair net bir vizyon sergileyemediğini aktardı.

ABD'NİN VAATLERİ MASADA KABUL GÖRMEDİ

Müzakerelerin tıkanmasının temel nedeninin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından DSG'ye verildiği öne sürülen taahhütler olduğu belirtildi. Şam yönetimi, bu vaatleri tanımadığını açık şekilde dile getirdi.

İKİ KRİTİK MADDEYE KESİN RET

İddiaya göre Barrack, Mazlum Abdi'ye iki temel söz verdi. Bunlardan ilki, DSG'nin dağıtılmadan Suriye Arap Ordusu bünyesinde "birleşik ve müstakil bir tümen" olarak varlığını sürdürmesi yönündeydi. Bu maddenin kamuoyunda tepki çekmemesi için yazılı hale getirilmeyeceği, ancak fiilen uygulanacağı ifade edildi. İkinci vaat ise Suriye'nin kuzeyinin Kürtler tarafından yönetilmesi ve yerel bir Kürt idaresinin resmen tanınmasıydı.

Şam hükümeti, her iki maddeye de net bir dille karşı çıkarak bu taleplerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.