Trablus'ta çatışmalarda can kaybı 55'e, yaralı sayısı 146'ya yükseldi

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı güçler arasındaki çatışmalarda can kaybı 55'e, yaralı sayısı 146'ya yükseldi.

CAN KAYBI 55'E YÜKSELDİ

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında iki gün süren çatışmalarda can kaybı arttı. Trablus Acil Tıp ve Destek Merkezi sözcüsü yaptığı açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e, yaralıların sayısının ise 146'ya yükseldiğini ifade etti.

TUNUS: ÇATIŞMALARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'taki silahlı çatışmaların güvenlik ve istikrarı yok ettiği belirtildi.Tunus'un herhangi bir dış müdahale olmadan Libya'nın kendi içinde siyasi çözüme ulaşması beklentisinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tunus, bu talihsiz gelişmelerden duyduğu derin endişeyi dile getiriyor ve diyalog diline öncelik verilmesi ile yalnızca Libya'da değil tüm bölgede güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak barışçıl bir çözüme bir an önce ulaşılması çağrısında bulunuyor."





ÇATIŞMALAR SONA ERMİŞTİ

Libya'da 444 Tugayı Komutanı Mahmud Hamza, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda Rada güçleri tarafından alıkonulmuştu. Hamza'nın alıkonulmasına yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, iki silahlı güç arasında çatışmalar başlamıştı. Salı günü gece saatlerinde Hamza'nın tarafsız bir gruba teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından çatışmalar sona ermişti. Varılan anlaşma kapsamında Trablus'taki tüm askeri operasyonların durdurulmasına, askeri birliklerin kışlalarına geri dönmesine, kamu ve özel mülke verilen zararın değerlendirilmesine ve Ulusal Birlik Hükümetinin çatışmalardan etkilenenlere tazminat ödemesine karar verildi.

TRABLUS'TA KONTROL SİLAHLI GRUPLARIN ELİNDE

Trablus'un önemli silahlı gruplarından olan Özel Caydırıcılık Gücü "Rada", Mitiga Havalimanı ve çevresindeki kıyı bölgesinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Diğer silahlı grup 444 Tugayı ise Trablus'un güneyindeki bölgeleri kontrol altında tutuyor.