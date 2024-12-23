Trevi Çeşmesi Yeniden Ziyaretçilere Açıldı

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DÜNYACA ünlü Trevi Çeşmesi, üç ay süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından 'Aşk Çeşmesi' olarak bilinen Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), kapsamlı bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, yaptığı açıklamada, "Bu gerekli ve önemli bir müdahaleydi. Şimdi mermerin renklerini daha iyi görebiliyoruz" dedi. Gualtieri, bundan sonra çeşmenin kenarlarına oturulamayacağını da belirtti.

Roma Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise yaklaşık 3 ay süren çalışmaların 327 bin avroya mal olduğu, çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Covid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca tarihi yapı önündeki aşırı kalabalığı önlemek için çeşmeye girişlerin sınırlandırılacağı, aynı anda 400 ziyaretçinin girişine izin verileceği ve şu aşamada ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacağı kaydedildi.

Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul uygulamasının her gün saat 09.00 ile 21.00 arasında yürürlükte olacağı ve saat 21.00'den sonra bir sınırlama olmayacağı belirtildi.