TRT Arapça ekibinin bulunduğu araç İsrail saldırısına hedef oldu

TRT Haber, Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibinin içinde bulunduğu aracın İsrail ordusunun hava saldırısına hedef olduğunu açıkladı. Olayda bir kameraman ağır yaralanırken, bir diğer muhabir hafif yaralarla kurtuldu.
TRT'nin bildirdiğine göre yaralanan kişi, bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada'ydı. TRT Arapça muhabiri Sami Berhum ise olay sırasında hafif yaralandı.
Olayın ardından Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde canlı yayında konuşan Sami Berhum, Arapça ve uluslararası yayın yapan gazetecilerin bölgede bulunduğunu ve saldırının herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtti.
Berhum, "Roket benim ve kameraman arkadaşım Sami Şahada'nın arasına düştü. Patlamanın etkisiyle etrafa dağıldık. Sami kanlar içindeydi. Sağ ayağı ampute edildi. Benim vücudumda da hafif yaralanmalar oldu" dedi.
İsrail'in saldırılarında yıkılan binaları çekmek ve belgelemek için bölgede bulunduklarını ve ekibin basın yazılı çelik yelek giydiğini söyleyen Berhum, "İsrail bizim gazeteci olduğumuzu bilerek saldırıyı kasıtlı düzenledi" dedi.
TRT saldırının tank atışı kullanılarak gerçekleştirildiğini, saldırıda bazı diğer gazetecilerin de yaralandığını aktardı.
TRT Genel Müdür Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterdi.
Sobacı, "Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum’un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir" dedi ve şöyle devam etti:
"İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah’tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de süren çatışmalarda öldürülen gazeteci ve medya çalışanı sayısının 11 Nisan itibarıyla 95 olduğunu söyledi.
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İran'ın Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak İsrail'i füzelerle vurması dünyayı tedirgin ederken, Hamas da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hamas, İran'ın askeri operasyonunu doğal bir hak olarak değerlendirirken, Siyonist saldırılara karşı kendilerini savunmanın doğal bir hak olduğunu belirtti.
İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını belirtti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA ise Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını ve İran'ın saldırısının tamamlandığını duyurdu. İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise Hamas'la savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
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