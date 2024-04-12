TRT Arapça ekibinin bulunduğu araç İsrail saldırısına hedef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

TRT Arapça ekibinin bulunduğu araç İsrail saldırısına hedef oldu

TRT Arapça ekibinin bulunduğu araç İsrail saldırısına hedef oldu

TRT Haber, Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibinin içinde bulunduğu aracın İsrail ordusunun hava saldırısına hedef olduğunu açıkladı. Olayda bir kameraman ağır yaralanırken, bir diğer muhabir hafif yaralarla kurtuldu. Saldırıda bazı diğer gazetecilerin de yaralandığı belirtildi.

12.04.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Haber, Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibinin içinde bulunduğu aracın İsrail ordusunun hava saldırısına hedef olduğunu açıkladı. Olayda bir kameraman ağır yaralanırken, bir diğer muhabir hafif yaralarla kurtuldu.

TRT'nin bildirdiğine göre yaralanan kişi, bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada'ydı. TRT Arapça muhabiri Sami Berhum ise olay sırasında hafif yaralandı.

Olayın ardından Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde canlı yayında konuşan Sami Berhum, Arapça ve uluslararası yayın yapan gazetecilerin bölgede bulunduğunu ve saldırının herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtti.

Berhum, "Roket benim ve kameraman arkadaşım Sami Şahada'nın arasına düştü. Patlamanın etkisiyle etrafa dağıldık. Sami kanlar içindeydi. Sağ ayağı ampute edildi. Benim vücudumda da hafif yaralanmalar oldu" dedi.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaları çekmek ve belgelemek için bölgede bulunduklarını ve ekibin basın yazılı çelik yelek giydiğini söyleyen Berhum, "İsrail bizim gazeteci olduğumuzu bilerek saldırıyı kasıtlı düzenledi" dedi.

TRT saldırının tank atışı kullanılarak gerçekleştirildiğini, saldırıda bazı diğer gazetecilerin de yaralandığını aktardı.

TRT Genel Müdür Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki gösterdi.

Sobacı, "Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum’un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir" dedi ve şöyle devam etti:

"İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah’tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de süren çatışmalarda öldürülen gazeteci ve medya çalışanı sayısının 11 Nisan itibarıyla 95 olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

TRT Haber, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TRT Arapça ekibinin bulunduğu araç İsrail saldırısına hedef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İran, İsrail'i füzelerle vurdu, Hamas'tan açıklama geldi
    09:48 İran, İsrail'i füzelerle vurdu, Hamas'tan açıklama geldi

    İran'ın Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak İsrail'i füzelerle vurması dünyayı tedirgin ederken, Hamas da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hamas, İran'ın askeri operasyonunu doğal bir hak olarak değerlendirirken, Siyonist saldırılara karşı kendilerini savunmanın doğal bir hak olduğunu belirtti.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın saldırısını engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını açıkladı
    09:47 İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın saldırısını engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını açıkladı

    İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını belirtti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA ise Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını ve İran'ın saldırısının tamamlandığını duyurdu. İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise Hamas'la savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

  • İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı
    09:18 İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

  • İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
    08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

    İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

BBC

08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 10:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: TRT Arapça ekibinin bulunduğu araç İsrail saldırısına hedef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement