Trump "8 savaşı bitirdim" dedi, kahkahalar yükselince deliye döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye hitaben yaptığı ve şimdiye kadarki en uzun "State of the Union" (Birliğin Durumu) konuşması, salonda yaşanan bir diyalogla gündeme oturdu.

KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Trump'ın dış politika başlığında kullandığı "8 savaşı bitirdim" ifadesi, Demokratların oturduğu sıralardan yükselen kahkahalarla karşılandı.

"HASTA İNSANLAR"

Salondaki tepkilere anında yanıt veren Trump, kürsüden "Ah, ne kadar komik değil mi? Hasta insanlar" sözleriyle karşılık verdi. Bu ifadeler üzerine salonda kısa süreli bir gerilim yaşandı. O anlar televizyon yayınlarına ve sosyal medyaya yansıdı.

Trump konuşmasında, görev süresi boyunca ABD'nin çeşitli askeri angajmanlarını sona erdirdiğini ve yeni büyük ölçekli savaşlara girmediğini savundu. Başkan, dış politikada izlediği yaklaşımın ülkeyi maliyetli ve uzun süreli çatışmalardan uzak tuttuğunu ifade etti.

MUHALEFET CEPHESİNDE TARTIŞMA YARATTI

Ancak "8 savaşı bitirdim" açıklaması muhalefet cephesinde tartışma yarattı. Demokrat üyelerin tepkisi, söz konusu ifadenin kapsamı ve hangi çatışmalara atıf yaptığı konusundaki görüş ayrılıklarını bir kez daha ortaya koydu. ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Trump'ın sözlerinin siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı ve Kongre'deki atmosferin partiler arası gerilimi yansıttığı yorumları yapıldı.