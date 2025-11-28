Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Başkan Trump, 22 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ilişkin açıklamada bulundu.

SALDIRILAR İRAN'IN NÜKLEER POTANSİYELİNİ TAMAMEN YOK ETTİ

B-2 uçaklarının "tamamen görünmez" olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, bu uçaklarla düzenlenen söz konusu saldırının İran'ın nükleer potansiyelini tamamen "yok ettiği" görüşünü yineledi.

ÇOK SAYIDA B-2 SİPARİŞİ VERDİLER

Trump, ABD'nin, halihazırda sahip olduğu uçakların yanı sıra, çok sayıda B-2 siparişi verdiğini belirtti.