BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › Trump'dan İran İle İlgili Yeni Karar - Son Dakika
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