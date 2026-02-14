Trump\'dan Seçmen Kimliği Zorunluluğu Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Kongre tarafından onaylansın ya da onaylanmasın, ara seçimlerde seçmen kimliği olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demokratların 'seçimlerde hile yapmaya devam etmek' için seçmen kimliği zorunluluğunu ve vatandaşlık şartını reddettiğini öne süren Trump, "Kurucu babalarımızın arzuladığı şey bu değildi. Henüz dile getirilmemiş hukuki argümanların derinliklerini araştırdım ve çok yakın gelecekte çürütülemez bir tanesini sunacağım. Kongre tarafından onaylansın ya da onaylanmasın, ara seçimlerde seçmen kimliği zorunluluğu olacak" ifadelerini kullandı.

Demokratların bu konudaki tutumunu eleştiren ve konunun Kongre'den geçmemesi ihtimaline karşı alternatif planını da açıklayan Trump, düzenlemeyi Kongre'den geçirememeleri halinde, bu 'sahtekarlığı' bitirecek yasal gerekçeleri 'Başkanlık Kararnamesi' yoluyla devreye sokacağını bildirdi.

POSTA YOLUYLA OY KULLANMAYA KISITLAMA

Amerikan halkının seçimlerde vatandaşlık şartı aranması ve posta yoluyla oy kullanmanın yasaklanması konusunda ısrarcı olduğunu belirten Trump, posta ile oy kullanımında sadece belirli gruplara istisna tanınacağını kaydetti. Trump, "Askeri personel, engelliler, hastalar veya seyahatte olanlar dışındaki istisnalar haricinde posta yoluyla oy kullanılmayacak" dedi.

ABD'DE SEÇİM SİSTEMİ VE KİMLİK TARTIŞMASI

ABD'de seçim sistemi merkezi bir yapıdan ziyade eyalet bazlı yönetildiği için oy kullanırken kimlik ibraz etme zorunluluğu bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Georgia ve Indiana gibi eyaletlerde ehliyet veya pasaport gibi fotoğraflı resmi kimlik ibrazı şart koşulurken, California, New York ve Pennsylvania gibi eyaletlerde seçmenin sandık başında kimlik göstermesi zorunlu tutulmuyor. Bu eyaletlerde seçmen kütüğündeki imza ile sandık başındaki imzanın eşleşmesi yeterli sayılıyor.

Cumhuriyetçiler seçim güvenliğini sağlamak amacıyla kimlik şartını savunurken, Demokratlar ise bu uygulamanın kimlik edinme imkanı kısıtlı olan azınlıkların ve dar gelirli seçmenin oy hakkını engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.