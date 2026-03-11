Trump, en büyük darbeyi İran\'dan değil kendi halkından yedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlesi, Amerikan kamuoyunda beklenen desteği bulmadı. Savaşın ardından yapılan kamuoyu yoklamaları, Amerikalıların büyük bölümünün İran'a karşı başlatılan askeri harekata karşı olduğunu ortaya koydu.
Kamuoyu yoklamalarında dikkat çeken bir diğer sonuç ise savaş kararının kongre desteğiyle alınması gerektiğini düşünenlerin oranı oldu. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 70'i İran'a yönelik askeri harekât için kongre onayı gerektiğini ifade etti. Aynı dönemde Trump'ın başkanlık görevine verilen destek oranının yüzde 39 seviyesine gerilediği görüldü.
Amerikan kamuoyunda İran'la yaşanan çatışmanın uzun sürebileceği ve yeni kayıplara yol açabileceği yönünde kaygıların da arttığı belirtiliyor. Uzmanlara göre savaşın ilk günlerinde bile ABD'de geçmişte sıkça görülen "bayrak etrafında birleşme" refleksinin oluşmaması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Trump'ın seçim kampanyasında dile getirdiği "sonsuz savaşları bitirme" vaadine rağmen İran'la yaşanan gerilimin tırmanması, ABD iç siyasetinde de tartışmaları beraberinde getirdi.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. 7 askerin de öldüğü açıklandı.
