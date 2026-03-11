Trump, en büyük darbeyi İran\'dan değil kendi halkından yedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlesi, Amerikan kamuoyunda beklenen desteği bulmadı. Savaşın ardından yapılan kamuoyu yoklamaları, Amerikalıların büyük bölümünün İran'a karşı başlatılan askeri harekata karşı olduğunu ortaya koydu.

ÜÇ ARAŞTIRMADA DA BENZER SONUÇ

NPR/PBS/Marist tarafından gerçekleştirilen ankete göre Amerikalıların yüzde 56'sı İran'a yönelik askeri harekata karşı çıkarken, yüzde 44'ü ise operasyonu desteklediğini belirtti.

CNN'in yaptığı benzer bir araştırmada ise İran'a yönelik saldırıyı onaylamayanların oranı yüzde 59 olarak ölçüldü. Aynı ankette operasyonu destekleyenlerin oranı yüzde 41'de kaldı.

Reuters/Ipsos araştırması da benzer bir tablo ortaya koydu. Araştırmaya göre savaşı onaylayanların oranı yüzde 27'de kalırken, yüzde 43'lük bir kesim operasyona karşı olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 30'u ise konu hakkında kararsız olduğunu belirtti.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK "KONGRE ONAYI" DEDİ

Kamuoyu yoklamalarında dikkat çeken bir diğer sonuç ise savaş kararının kongre desteğiyle alınması gerektiğini düşünenlerin oranı oldu. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 70'i İran'a yönelik askeri harekât için kongre onayı gerektiğini ifade etti. Aynı dönemde Trump'ın başkanlık görevine verilen destek oranının yüzde 39 seviyesine gerilediği görüldü.

KAYGILAR ARTIYOR

Amerikan kamuoyunda İran'la yaşanan çatışmanın uzun sürebileceği ve yeni kayıplara yol açabileceği yönünde kaygıların da arttığı belirtiliyor. Uzmanlara göre savaşın ilk günlerinde bile ABD'de geçmişte sıkça görülen "bayrak etrafında birleşme" refleksinin oluşmaması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SEÇİM VAADİNİ UNUTTU

Trump'ın seçim kampanyasında dile getirdiği "sonsuz savaşları bitirme" vaadine rağmen İran'la yaşanan gerilimin tırmanması, ABD iç siyasetinde de tartışmaları beraberinde getirdi.

7 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. 7 askerin de öldüğü açıklandı.