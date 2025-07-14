Trump, Epstein Belge Tartışmalarını Yatıştırmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Trump, Epstein Belge Tartışmalarını Yatıştırmaya Çalışıyor

14.07.2025 07:27
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Trump, Adalet Bakanı Bondi'yi koruyarak Epstein belgeleriyle ilgili eleştirileri yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'ın belgeleri konusunda baskıyı artıran seçmenlerini yatıştırmaya çalışıyor.

Trump, istifası istenen Adalet Bakanı Pam Bondi'yi de koruma altına aldı.

Kendisine ait Truth Social'dan yaptığı uzun bir paylaşımda, Bondi'yi bilgi saklamakla suçlayanlara sert bir dille karşılık verdi.

Donald Trump, büyük harflerle "Pam Bondi işini yapsın" diye yazdı ve destekçilerine Epstein konusunda "zaman ve enerji harcamama" çağrısı yaptı.

Trump'ın kendi seçmenleri dahil çok sayıda kişi bakanlığın 7 Temmuz tarihli raporuna tepki gösteriyor.

FBI'ın da katkı verdiği raporda, cinsel saldırı suçundan hapis yatarken intihar ettiği açıklanan Epstein'in elinde, üst düzey kişilere şantaj yaptığını gösteren "bir müvekkil listesi" veya kanıt bulunmadığı belirtiliyordu.

Bu raporun 300 gigabayttan fazla verinin incelenmesi sonrası hazırlandığı da açıklandı.

Ancak aralarında sıkı Trump destekçilerinin de olduğu bazı yüksek profilli isimler açıklanan raporu eleştiriyor.

Bunun bir nedeni de Bondi'nin geçmiş açıklamalarında, "uçuş kayıtlarından" ve "çok sayıda isimden" bahsetmesi olarak gösteriliyor.

Bondi, Şubat ayında Fox News'a verdiği röportajda Epstein'ın müşteri listesinin "şu anda incelemek üzere" masasında durduğunu" söylemişti.

FBI Direktörü Kash Patel ve yardımcısı Dan Bongino da açıklamalarında "olası delillere" işaret ediyordu.

BBC'nin Kuzey Amerika'daki yayın ortağı CBS News'e göre, raporun açıklanması sonrası Bakan Bondi ile Bongino arasında tartışma çıktı.

'Bize gerçeği söylediklerini sanmıyorum'

ABD'de MAGA (Amerika'yı Yeniden Yücelt) hareketinin önemli yüzlerinden Laura Loomer, Bongino'nun "istifa etmeyi ciddi olarak düşündüğünün" kendisine aktarıldığını kamuoyuyla paylaştı.

CBS News'a konuşan kaynaklara göre, Bongino, 11 Temmuz Cuma günü işe gitmedi.

Tartışma yaratan son raporda da Epstein'ın intihar ettiği sonucu açıklanıyor.

Ancak Trump'ın seçmen tabanındaki birçokları resmi açıklamaları sorgulamaya devam ediyor.

Podcast yapımcısı Brandon Tatum, Florida eyaletinde binlerce kişiye seslendiği konuşmada "Bize Epstein hakkında gerçeği söylediklerini sanmıyorum" dedi.

Muhafazakar gazeteci Megyn Kelly da Bondi'nin "doğruları söylemediğini" ima etti.

Bir başka Trump destekçisi Robby Starbuck da başkanı Epstein davasını gündemden düşürmeye çalıştığı için eleştirdi.

Starbuck, X paylaşımında, "Başkan Trump, tabanda olup biteni nadiren kaçırır ama bu konuda nabzı doğru tutmuyor" diye yazdı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk da, Epstein konusunda Trump'ı sıkıştırmayı sürdürüyor.

Musk, X paylaşımında Trump'a seslendi ve "Söz verdiğin gibi belgeleri paylaş" dedi.

Elon Musk, Trump ile Mayıs ayında yaşadığı gerilim sırasında Başkan'ın da Epstein dosyalarında adının olduğunu iddia etmişti. Musk sonra bu paylaşımını sildi.

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Siyaset, iş ve kraliyet ailesi gibi farklı çevrelerden üst düzey kişilerle ismi anılan Epstein'in cezaevinde, intihar gözlemi altındayken ölümü komplo teorilerini beraberinde getirdi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Jeffrey Epstein, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Epstein Belge Tartışmalarını Yatıştırmaya Çalışıyor - Son Dakika

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