Trump, Erdoğan ile Görüşmeleri Hatırlattı: Suriye\'ye Yönelik Yaptırımları Kaldıracaklar

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini hatırlatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldıracaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, " Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi. Trump, İstanbul'da düzenlenecek Rusya- Ukrayna görüşmelerinin 'çok iyi sonuçlar vereceğini' belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun görüşmelere katılacağını ifade etti.