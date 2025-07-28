Trump, Gazze\'ye 60 Milyon Dolar Yardımda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye gıda yardımı olarak 60 milyon dolar verdiklerini ancak kimsenin bu konuda kendilere teşekkür etmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ticaret müzakereleri için bir araya geldiği görüşmede, Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin iki hafta önce Gazze'ye gıda yardımı olarak 60 milyon dolar sağladığını, ancak bu konuda kimsenin konuşmadığını ya da takdir göstermediğini ifade etti. Trump, "En azından birilerinin size teşekkür etmesini istersiniz. Başka hiçbir ülke bir şey vermedi. Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar verdik" ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin hiçbirinin yardım yapmadığını söyleyen Trump, "Kimse de 'çok teşekkür ederiz' demedi. En azından bir teşekkür almak güzel olurdu" dedi.

Trump, Gazze'deki İsrailli esirlere de değinerek, İsrailli ailelerin hayatını kaybeden esirlerin cesetlerinin iade edilmesini beklediğini ve bu ailelerden bazılarıyla bir araya gelerek onların hikayelerini dinlediğini belirterek, "Biliyorsunuz, geçen gün İsrail ile Hamas rutin bir görüşme yaptılar ve birdenbire sertleştiler. Hamas, esirleri geri vermek istemiyorlar ve bu yüzden, İsrail bir karar vermek zorunda kalacak. Ben ne yapacağımı biliyorum, ama bunu söylemenin uygun olmadığını düşünüyorum, ancak İsrail bir karar vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.