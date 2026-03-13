Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız - Son Dakika
Son Dakika Logo

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Trump: Gelecek hafta İran\'ı çok sert vuracağız
13.03.2026 14:32
ABD Başkanı Donald Trump savaşın 14. gününde İran'a yönelik yeni bir tehdit daha bulundu. Trump "Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız" ifadelerini kullandı. Trump bu sabah yaptığı açıklamada ise "Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın 14. gününde Tahran yönetimine yönelik yeni ve sert açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik saldırıların daha da şiddetleneceğini söyledi.

SALDIRILAR SERTLEŞECEK Mİ?

Trump yaptığı son açıklamada, "Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız" ifadelerini kullanarak Washington'un askeri operasyonları artırabileceğinin sinyalini verdi.

"BU AKIL HASTASI ALÇAKLARIN..."

ABD Başkanı günün erken saatlerinde yaptığı bir başka açıklamada ise İran yönetimini hedef alarak "Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak, onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur!" sözlerini kullandı.

TRUMP "SAVAŞIN SONUNA YAKLAŞTIK" DEMİŞTİ! PEKİ NE DEĞİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "savaşın sonuna yaklaştık" demesine rağmen şimdi daha sert konuşmasının birkaç nedeni var. Kısaca sahadaki durum beklediği gibi gelişmedi.

1. İran yönetimi çökmedi

Trump'ın planı, savaşın başındaki ağır saldırıların İran yönetimini hızla zayıflatması veya rejimin içerden çökmeye başlamasıydı. Ancak bu olmadı ve İran yönetimi ayakta kaldı.

2. İran karşı saldırılara devam ediyor

İran savaşın ilk günlerinden sonra geri adım atmadı; füze, drone ve bölgesel saldırılarla karşılık verdi. Bu da savaşın hızlı bitmesini zorlaştırdı.

3. ABD ile İsrail'in hedefleri farklı

ABD savaşın kısa sürede bitmesini isterken İsrail yönetimi İran'da rejim değişikliği gibi daha büyük bir hedef istiyor. Bu da savaşın uzamasına yol açan en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

4. Trump savaşı kendi şartlarıyla bitirmek istiyor

Trump, savaşın bitmesini istediğini ancak bunun ABD'nin istediği şartlarla gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle zaman zaman "savaş bitebilir" derken, diğer yandan daha sert askeri tehditler de yapıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Elhamdulillah abd ve İsrail en kibirli zamanında hezimeti yaşıyor. İslam'ın İzzettini koruyan direniş erlerine SELAM OLSUN. 7 1 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Delinin her dediğini haber yapmayın artık. Aklımızla oynuyor. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
