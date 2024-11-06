Trump\'ı ilk kutlayan lider El Salvador Devlet Başkanı Bukele oldu

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ABD'deki başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Kamala Harris'i geride bırakan Donald Trump kazanırken, 277 delege sayısına ulaşmayı da başardı.

Trump'ın seçim zaferini kutlayan ilk lider ise El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele oldu.

NAYİB BUKELE KİMDİR?

Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele'nin kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin'in Kudüs topraklarından Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

El Salvador Yüksek Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alan Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) koalisyonu adayı Bukele'nin seçimi kazandığını duyurdu. Babası, tanınmış Müslüman bir iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Babası Armando Bukele El Salvador Müslüman toplumunun önde gelen figürlerinden biriydi.

Bukele ailesi 1980'li yıllarda El Salvador iç savaşında ABD destekli askeri yönetime karşı savaşan sol gerillalar koalisyonu Farabundo Marti Farabundo Ulusal Özgürlük Cephesine (FMLN) sempati duyuyordu. Aile, hapse atılma ve idam riskine rağmen örgütün bazı liderlerine yardımda bulundu. Bukele, San Salvador'daki Cizvit Orta Amerika Üniversitesi'nde (UCA) okudu. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların bayiliğini yaptı.

Bukele, siyasete 1999'da eski FMLN liderlerinden Facunda Guardado'nun aday olduğu devlet başkanlığı seçimi kampanyasına destek vererek başladı. Daha sonra Bukele, FMLN'den Mart 2012'de yerel seçimlere girerek, San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinde belediye başkanlığını kazandı. Bukele, 2015'te FLMLN'den San Salvador kentinin belediye başkanlığı seçimini kazandı.