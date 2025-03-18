Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri - Son Dakika
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Dünya

Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinden ateşkes umutlarını artıran bir karar çıktı. Putin, Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul etti. Putin bu doğrultuda Rus ordusuna emir verdi.

18.03.2025 20:42
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2,5 saat süren tarihi görüşmede Rusya- Ukrayna savaşını bitirmenin yolları arandı.

RUSYA VE UKRAYNA BİRBİRLERİNİN ENERJİ ALTYAPILARINI VURMAYACAK

Görüşmeden kısmi ateşkes kararı çıktı. Putin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarını vurmamaları yönündeki önerisini kabul etti. Putin görüşmenin ardından Rus ordusuna, "Vurmayın" emri verdi. Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu.

BEYAZ SARAY DA AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi. Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.

"KAPSAMLI MÜZAKERELERİ SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Barış süreci; enerji ve altyapıya yönelik saldırıların durdurulmasıyla başlayıp, Karadeniz'de deniz ateşkesinin sağlanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılması adımlarıyla devam edecek.

Bu savaş hiç başlamamalıydı ve samimi, iyi niyetli barış çabalarıyla uzun zaman önce sona erdirilmeliydi. Liderler, stratejik silahların yayılmasının durdurulması ve bunun en geniş şekilde uygulanması için birlikte çalışmayı ele aldı. ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı."

Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya \'\'vurmayın\'\' emri

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Son Dakika Dünya Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yıldıray yanık:
    Trump tilkisi oraya kendi uzmanlarını gönderecek, nedeni Ukrayna'dan alabilecekleri madenleri inceleyecek,miktar tespiti yapacak, bu süreç içerisinde kendi adamlarına zarar gelmesin diye, Kafanızı çalıştırın trumpun neden böyle bir şey istediğini anlayın, trump Ukrayna'ya bu güne kadar verdikleri paranın ve malzemenin tahsili için her yolu denediğini hepiniz görüyorsunuz, Ukrayna'ya resmi ve örtülü ödeneklerin toplamı 200 milyar doları buluyor, trumpun tek amacı buradaki para,hatta john bidedene ateş püskürmüştü ağıza alınmayacak laflar söylemişti Ukrayna'ya neden bu kadar para ve silah aktarıldı diye, Amerika asıl amacına ulaşamadı ve şimdi ise verdiği yardımları ve paraları borca çevirdi,Ukrayna'dan değerli yer altı cevherleri alarak tahsil edecek, 55 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adamsın putin gerisi hikaye 15 9 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu ikiside menfaatleri için hiç kimseye acımayacak kadar vicdansızlar 18 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    putini abd ye karşı kahraman görenler zavallıdır Çünkü iş menfaate gelince bebeklere bile acımadan katlediyorlqr 9 2 Yanıtla
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