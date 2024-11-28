Trump\'ın A Takımı Bomba Tehditleriyle Hedef Alındı

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DONALD Trump'ın A takımında tercih ettiği pek çok ismin bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındığı belirtildi.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın A Takımı'nda tercih ettiği pek çok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı. Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Karoline Leavitt ve ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik bombalı saldırı tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldığı, konuyla ilgili diğer güvenlik kurumlarıyla iş birliği içinde hareket edildiği bildirildi.

Bomba tehditlerine ilişkin Trump'tan bir açıklama gelmedi.