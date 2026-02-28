Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump\'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı
28.02.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımını eleştirdi. Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte 'yasa dışı ve anayasaya aykırı bir savaş' başlattığını iddia eden Sanders savaş ilan etme yetkisinin başkana değil Kongre'ye ait olduğunu belirtti. Sanders, İran'a yönelik saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve küresel istikrarsızlığı artıracağını ifade etti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımına sert tepki gösterdi. Sanders, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte "yasa dışı ve anayasaya aykırı bir savaş" başlattığını savundu.

"SAVAŞ YETKİSİ KONGREDE"

ABD Anayasası'na atıfta bulunan Sanders, savaş ilan etme yetkisinin başkana değil Kongre'ye ait olduğunu vurguladı. Senato'nun derhal toplanması gerektiğini belirten Sanders, bekleyen Savaş Yetkileri Kararı'nın oylanması çağrısında bulunduğunu ve bu tasarıyı güçlü şekilde destekleyeceğini ifade etti.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Sanders, İran'a yönelik saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve küresel istikrarsızlığı artıracağını söyledi. "Eğer ABD ve İsrail egemen bir devlete saldırı başlatabiliyorsa, başka herhangi bir ülke de bunu yapabilir. Güçlü olmak haklı olmak demek değildir" ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN HALKI SONSUZ SAVAŞ İSTEMİYOR"

Vietnam ve Irak savaşlarını hatırlatan Sanders, Amerikan halkına geçmişte yanlış bilgiler verildiğini, bugün de benzer bir durum yaşandığını savundu. Sanders, "Amerikan halkına Vietnam hakkında yalan söylendi. Amerikan halkına Irak hakkında yalan söylendi. Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor — ve bir kez daha bedeli ödeyecek olanlar sıradan insanlar olacak." dedi.

Muhalif senatör ABD halkının yeni bir savaşa değil; insanca ücretlere, erişilebilir sağlık hizmetlerine, uygun fiyatlı konuta ve çocukları için kaliteli eğitime ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Sanders açıklamasını, "Trump'ın bizi anlamsız bir savaşa daha sürüklemesine izin vermemeliyiz. İran ile savaşa hayır" sözleriyle tamamladı.

Politika, Siyaset, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:36:31. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.