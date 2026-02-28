Trump\'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımına sert tepki gösterdi. Sanders, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte "yasa dışı ve anayasaya aykırı bir savaş" başlattığını savundu.

"SAVAŞ YETKİSİ KONGREDE"

ABD Anayasası'na atıfta bulunan Sanders, savaş ilan etme yetkisinin başkana değil Kongre'ye ait olduğunu vurguladı. Senato'nun derhal toplanması gerektiğini belirten Sanders, bekleyen Savaş Yetkileri Kararı'nın oylanması çağrısında bulunduğunu ve bu tasarıyı güçlü şekilde destekleyeceğini ifade etti.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Sanders, İran'a yönelik saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve küresel istikrarsızlığı artıracağını söyledi. "Eğer ABD ve İsrail egemen bir devlete saldırı başlatabiliyorsa, başka herhangi bir ülke de bunu yapabilir. Güçlü olmak haklı olmak demek değildir" ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN HALKI SONSUZ SAVAŞ İSTEMİYOR"

Vietnam ve Irak savaşlarını hatırlatan Sanders, Amerikan halkına geçmişte yanlış bilgiler verildiğini, bugün de benzer bir durum yaşandığını savundu. Sanders, "Amerikan halkına Vietnam hakkında yalan söylendi. Amerikan halkına Irak hakkında yalan söylendi. Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor — ve bir kez daha bedeli ödeyecek olanlar sıradan insanlar olacak." dedi.

Muhalif senatör ABD halkının yeni bir savaşa değil; insanca ücretlere, erişilebilir sağlık hizmetlerine, uygun fiyatlı konuta ve çocukları için kaliteli eğitime ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Sanders açıklamasını, "Trump'ın bizi anlamsız bir savaşa daha sürüklemesine izin vermemeliyiz. İran ile savaşa hayır" sözleriyle tamamladı.