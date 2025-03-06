Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü - Son Dakika
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Dünya

Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşanan tartışmanın ardından Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden bir isimle görüştüğü iddia edildi.

06.03.2025 17:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da alternatif arayışına girdi.

ZELENSKİY'NİN SİYASİ MUHALİFLERİYLE GÖRÜŞTÜ

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun üç Ukraynalı parlamentere dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer, eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden önde gelen bir yetkiliyle görüştü. Görüşmenin odağında, Ukrayna'da ivedi bir şekilde başkanlık seçiminin yapılıp yapılamayacağı yer aldı.

Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Yerini alması için iki isimle temasa geçti

TRUMP'IN EKİBİ ZELENSKİY'NİN SEÇİMLERİ KAYBEDECEĞİNDEN EMİN

Trump'ın yakın çalışma ekibi, Zelenskiy'nin savaş ve yolsuzluklar nedeniyle seçimleri kaybedeceği görüşünü savunurken, anketler ise oyları yıllardır düşen Zelenskiy'nin geçen hafta Oval Ofis'teki tartışmasının ardından yeniden yükselişe geçtiğine işaret ediyor. Ukrayna'da hali hazırda uygulamadaki olağanüstü hal nedeniyle seçimler yapılamazken Trump ise Zelenskiy'i "seçilmemiş diktatör" olmakla suçluyor.

TARTIŞMANIN ARDINDAN ZELENSKİY ANKETLERDE YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından İngiliz anket şirketi Survation tarafından bu hafta yapılan bir ankete katılanların yüzde 44'ü Zelenskiy'i başkanlık için destekleyeceklerini belirtti. Ankette, Zelenskiy'nin en yakın rakibi olarak 20 puandan fazla farkla, şu anda Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olan Valery Zaluzhny çıkarken Proşenko yüzde 10, Timoşenko ise sadece yüzde 5,7 oranında destek aldı.

"DAHA KOLAY ÇALIŞILABİLECEK İNSANLAR"

İsmi açıklanmamak kaydıyla Politico'ya konuşan bir Cumhuriyetçi dış politika uzmanı ise eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Timoşenko'nun Trump ekibiyle görüştüğü ve kendilerini "daha kolay çalışılabilecek insanlar" olarak konumlandırdıklarını iddia etti. Politico'nun, konuya dair yorumları için iletişime geçtiği Poroşenko'nun Avrupa Dayanışma Partisi ise konuya dair yaptığı açıklamada, "Bizim söylemimiz seçimleri zorlamak değil, ülkemizde savaş sonrası özgür ve adil rekabetçi seçimleri güvence altına almaktır. (Trump ile) Herhangi bir temasın, Poroşenko ve Avrupa Dayanışma Partisinin savaşı adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışla sona erdirmenin yolları ve müzakerelere dair vizyonunu içermesi de mantıklıdır." ifadelerine yer verdi.

"UKRAYNALI ELİTLER ABD'NİN DESTEĞİ OLMADAN UKRAYNA'NIN YENİLECEĞİNİ ÇOK İYİ ANLADI"

Ukrayna Siyaset Enstitüsü Direktörü Ruslan Bortnik ise Ukrayna'da bazı siyasi grupların harekete geçmeye başladığına işaret ederek, "Gayriresmi bağlantılar kurmaya ya da Cumhuriyetçi Parti veya Trump'ın çevresiyle sahip oldukları bağlantıları kullanmaya ve Washington'la çalışmaya istekli olduklarını göstermeye çalışıyorlar." dedi. Bortnik, "Ukraynalı elitlerin" ABD'nin desteği olmadan Ukrayna'nın yenileceğini çok iyi anladığını aktardı.

Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Yerini alması için iki isimle temasa geçti

"ZELENSKİY'İ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR ÇÜNKÜ O BİZİM DİRENİŞİMİZİN BİR SEMBOLÜ"

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Oleksandr Merezhko ise Politico'ya verdiği demeçte, Trump'ın esasında Ukrayna'da seçim olup olmamasıyla ilgilenmediğine işaret ederek, "Seçim (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in söylemi, hedefi. Bunun tek bir amacı var, o da bizi içeriden zayıflatmak. Zelenskiy'i ortadan kaldırmak istiyor çünkü o bizim direnişimizin bir sembolü." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Zelenskiy\'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • oktay sayar:
    tek dikdatör var o da turmp,kral benim diyor 13 0 Yanıtla
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