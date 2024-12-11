ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yakın çalışma ekibini duyurmaya devam ediyor. Trump, Türkiye büyükelçisi olarak da yakın arkadaşı 77 yaşındaki Tom Barrack'ı aday gösterdi.
Barrack'la ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, eski Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'ta eski patronu olduğu ortaya çıktı. Tom Barrack, Hafize Gaye Erkan'ın bankadaki üst düzey yönetici unvanını bizzat onayladı.
Öte yandan Barrack, geçtiğimiz yıl Ankara'ya ziyarette bulunmuştu. Tom Barrack, hem Hafize Gaye Erkan'ı makamında ziyaret etmiş, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş - Son Dakika
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