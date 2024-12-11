Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Geniş Video İzle

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Tom Barrack, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'taki eski patronu çıktı

11.12.2024 17:53  Güncelleme: 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yakın çalışma ekibini duyurmaya devam ediyor. Trump, Türkiye büyükelçisi olarak da yakın arkadaşı 77 yaşındaki Tom Barrack'ı aday gösterdi.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN ESKİ PATRONU ÇIKTI

Barrack'la ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, eski Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'ta eski patronu olduğu ortaya çıktı. Tom Barrack, Hafize Gaye Erkan'ın bankadaki üst düzey yönetici unvanını bizzat onayladı.

Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
Tom Barrack

GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Öte yandan Barrack, geçtiğimiz yıl Ankara'ya ziyarette bulunmuştu. Tom Barrack, hem Hafize Gaye Erkan'ı makamında ziyaret etmiş, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanmıştı.

Trump\'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan\'ın eski patronuymuş

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Donald Trump, Gaye Erkan, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sivet Ok:
    Hele yüzü tanıdık gelmişti. :)) 8 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    yandik demekki batircak bizi 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Hesap büyük öyle görünüyor Rabbim milletimize şuur versin gerçekleri görebilmeyi nasip etsin Malum plan işliyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:04:52. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.