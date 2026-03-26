Trump: İran Anlaşma İstiyor Ama Korkuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran Anlaşma İstiyor Ama Korkuyor

Trump: İran Anlaşma İstiyor Ama Korkuyor
26.03.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın anlaşma yapma arzusunu, korkularıyla birlikte dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama bunu açıklamaktan korkuyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde konuştu. İranlıların anlaşma yapmak istediğini öne süren Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, 'savaş' yerine 'askeri operasyon' kelimesini kullanacağını belirterek, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, 'askeri yıkım' denir. Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD güçlerinin İran'ın büyük çaplı bir füze saldırısını engellediğini iddia eden Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran Anlaşma İstiyor Ama Korkuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:35:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: İran Anlaşma İstiyor Ama Korkuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.