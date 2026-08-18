Trump: İran Anlaşmak İstiyor Ama Şartları Kabul Etmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmak istediğini ancak Tahran yönetiminin gerekli görülen şartları kabul etmeye yanaşmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin detaylarına değinmeyen Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşmayı yapmayacaklar" dedi.

Washington yönetiminin ana hedefinin İran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemek olduğunu yineleyen Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve olamayacağını anlamalısınız. Bu çok basit" diye konuştu.

İran limanlarına uygulanan deniz ablukası sayesinde ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol kurduğunu savunan Trump, boğazın ABD toprağı ilan edilmesi fikrine sıcak baktığını söyledi. Trump, "Abluka ile boğazı kontrol ediyoruz. Burayı ABD toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Şu anda boğaz üzerinde tam kontrole sahibiz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın denetimi konusunda İran ile ortak hareket ettiği belirtilen Umman'a yönelik önceki sert açıklamaları hatırlatılan Trump, "Çok iyi davrandıklarını düşünmüyorum ama diğerlerine yaptığımız gibi onları da kolayca hallederiz" değerlendirmesini yaptı.