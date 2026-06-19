Trump: İran artık güçsüz durumda - Son Dakika
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Trump: İran artık güçsüz durumda

Trump: İran artık güçsüz durumda
19.06.2026 17:33
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Trump, İran ile yapılan müzakerelere eleştiriler üzerine, İran'ın güçsüz olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptına yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Biz çaresizlikten masaya oturmadık, İran oturdu. Onlar bitti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İran ile yürütülen müzakereler ve varılan mutabakata yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Savaşın İran'ı zayıflattığını belirten Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok olduğunu savundu.

Demokratların sürece ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Trump, "Savaş, İran'ı zayıflattı. Artık bir Hava Kuvvetleri, Donanması, uçaksavar ekipmanı, radarı veya pratik olarak başka hiçbir şeyi yok ve buna rağmen Demokratlar, İran'ın 4 ay öncesine göre şu an daha iyi durumda olduğunu söylüyor. Bunun yanlarına kar kalacağını hayal edebiliyor musunuz? Bazı insanlar ne kadar aptal olabilir?" ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşmaya çaresizlikten mecbur kaldığını öne süren Trump, 60 günlük müzakere sürecine sadık kalacaklarını ancak İran'a mali bir taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Trump, "Biz çaresizlikten masaya oturmadık, İran oturdu. Onlar bitti! 60 günlük süreyi sonuna kadar kullanacağız. Hiç para alamayacaklar, 10 sent bile değil" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump: İran artık güçsüz durumda - Son Dakika

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