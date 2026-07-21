Trump: İran'ı Güçlü Şekilde Vuracağız - Son Dakika
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Trump: İran'ı Güçlü Şekilde Vuracağız

Trump: İran\'ı Güçlü Şekilde Vuracağız
21.07.2026 22:29
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Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini ve Kazma Dağı'nı hedef alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinde, basın mensuplarına Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını belirterek, "İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız. İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz. İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın 'hiç kimsenin düşünmediği seviyelerde, ciddi şekilde' gücünü kırdıklarını, İran'a verdikleri zararı 'İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini' söyledi.

Lübnan ile ABD ilişkilerine de değinen Trump, "Lübnan ile ilişkimiz çok iyi. Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceğiz" diye konuştu.

Trump, Hizbullah ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna, 'Cumhurbaşkanı Avn'ın böyle bir şey istemesi durumunda bunu yapabileceği' yanıtını verdi. Trump, "Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü insanlarla da görüşüyorum ve işler yolunda gidiyor. Şunu söyleyebilirim; eğer Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah ile görüşmemi isterse, 'biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor', görüşürüm" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump: İran'ı Güçlü Şekilde Vuracağız - Son Dakika

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