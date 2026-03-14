Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

14.03.2026 22:50
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail ile birlikte başlattıkları savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump İran'ı yendiklerini iddia ederek ''ABD İran'ı hem askeri hem ekonomik hem de her açıdan mağlup etmiş ve tamamen paramparça etmiştir'' ifadelerini kullandı. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise ''Ancak Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan dünya ülkeleri bu geçidin güvenliğini üstlenmelidir ve biz de onlara yardım edeceğiz'' dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

"İRAN'I MAĞLUP ETTİK"

Sosyal medya hesabından açıklamayan Trump, İran'ı yendiklerini iddia ederek "ABD İran'ı hem askeri hem ekonomik hem de her açıdan mağlup etmiş ve tamamen paramparça etmiştir" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇAĞRISI

ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Ancak Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan dünya ülkeleri bu geçidin güvenliğini üstlenmelidir ve biz de onlara yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump şunları da kaydetti: "ABD ayrıca her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi için bu ülkelerle koordinasyon sağlayacaktır. Bu her zaman bir ekip çalışması olmalıydı ve şimdi de öyle olacak; bu, dünyayı uyum, güvenlik ve sonsuz barışa doğru bir araya getirecektir."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

