Trump: İran'ı Yeniden Bombalayabiliriz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ı Yeniden Bombalayabiliriz

18.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile anlaşma sağlanmazsa askeri müdahaleden kaçınmayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma olmaması halinde bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başkent Washington'a dönüş yolunda, başkanlık uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürecin başarısız olması durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. İran ile olası bir anlaşmanın Lübnan'daki ateşkes süreciyle bağlantılı olup olmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Trump, iki konunun fiilen birbirine bağlı olmadığını ancak aralarında psikolojik bir bağ bulunduğunu ifade etti. Trump ayrıca, bu süreçte Lübnan'a destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Tahran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusuna da değinen Trump, hedeflerinin İran ile ortak çalışarak söz konusu materyalin tamamını ABD'ye getirmek olduğunu bildirdi. Sürecin diplomatik yollarla çözülememesi halinde yaşanacaklara dair de uyarıda bulunan Trump, uzlaşma sağlanamaması durumunda bu tahliye işlemini dostane olmayan ve çok daha farklı yöntemlerle hayata geçireceklerini belirtti.

Müzakerelerden sonuç alınamaması halinde İran ile ateşkesin akıbetinin ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Trump, süreyi uzatmayabileceğini dile getirdi. Bölgedeki deniz ablukasının halihazırda devam ettiğine dikkat çeken Trump, anlaşma olmaması durumunda İran'ı yeniden bombalamak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 11:21:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.