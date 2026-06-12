Trump: İran ile Savaş Bitti

Elif Özdamar:

çocuklara bak ne dünya bırakıyoruz ya bir tarafta savaş bir tarafta nükleer silahlar hep aynı şey oluyor siyasetçiler konuşuyo da uygulamaya gelince hiçbir şey değişmiyor gençler bu ülkede nasıl yaşayacak bunu merak ediyorum