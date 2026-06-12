Trump: İran ile Savaş Bitti - Son Dakika
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Trump: İran ile Savaş Bitti

Trump: İran ile Savaş Bitti
12.06.2026 09:41
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Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia valiliği için yarışan Burt Jones'ın telefon üzerinden düzenlenen mitingine katıldı. Mitingdeki konuşmasında İran ile ilgili açıklamada bulunan Trump, "Duydununuz mu bilmiyorum, bugün İran ile savaşı bitirdik. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamaya razı oldular ki, bu bizim ısrarcı olduğumuz bir konuydu. Tüm amacımız buydu. Amacımızın yüzde 95'i buydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran ile Savaş Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Onur Aricilik Onur Aricilik:
    woww bu kadar kolay mı düzeltiliyo ekonomi de bu kadar hızlı düzelseydi keşke ?? 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Akman Ayşe Akman:
    ya komşu ülkelere bak Yunanistan neler yapıyo Bulgaristan neler yapıyo biz hep böyle sözle kalıyoruz işte her zaman söylem söylem söylem kimse somut bir şey yapamıyo bıktım artık bu duyumlardan 0 0 Yanıtla
  • Elif Özdamar Elif Özdamar:
    çocuklara bak ne dünya bırakıyoruz ya bir tarafta savaş bir tarafta nükleer silahlar hep aynı şey oluyor siyasetçiler konuşuyo da uygulamaya gelince hiçbir şey değişmiyor gençler bu ülkede nasıl yaşayacak bunu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
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