Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir

Trump: İran\'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
04.03.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin tükenmekte olduğunu öne sürerek Tahran'ın büyük kayıplar verdiğini ve füze rampalarının bitmek üzere olduğunu söyledi. Trump ayrıca çatışmaların birkaç gün içinde sona erebileceğini ya da 4-5 hafta daha sürebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin hızla tükendiğini öne sürerken çatışmaların birkaç gün içinde sona erebileceğini ya da 4 ila 5 hafta daha sürebileceğini söyledi.

"BÜYÜK KAYIPLAR VERDİLER"

Politico'ya verdiği röportajda İran'ın askeri kapasitesinin ağır darbe aldığını savunan Trump, Tahran yönetiminin vuracak hedef ve kullanacak füze rampalarının giderek azaldığını iddia etti. Trump, "İran'ın vuracak alanı tükeniyor. Büyük kayıplar verdiler ve füze fırlatma rampaları bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

"MÜHİMMATLARIMIZ SINIRSIZ"

ABD'nin mühimmat kapasitesine de değinen Trump, Washington'ın askeri gücünün oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, "Orta ve üst düzey mühimmat ve benzeri malzemelerimiz sınırsız. Bunları saklıyoruz ve üretmeye devam ediyoruz." dedi.

"49 ÜST DÜZEY İRANLI LİDER ÖLDÜRÜLDÜ"

Trump, İran'da yeni bir yönetimle çalışmanın artık mümkün olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi. İran'da çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Hayır, henüz geç değil. 49 üst düzey İranlı lider öldürüldü. Yeni isimler ortaya çıkıyor. Bu görevi isteyen çok sayıda kişi var ve bazıları çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması dikkat çekerken, ABD Başkanı'nın daha önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Artık çok geç" ifadesini kullanması ise çelişki yorumlarına neden oldu.

ÇATIŞMALAR NE KADAR SÜRECEK?

Trump, savunma sanayii şirketlerinin de savaş koşullarına göre üretimlerini hızlandırdığını belirtti. ABD'de savunma firmalarının acil durum talimatları kapsamında çalıştığını ifade eden Trump, çatışmaların birkaç gün içinde sona erebileceğini ancak en fazla 4 ila 5 hafta daha devam edebileceğini dile getirdi.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Siyaset, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • SUALTI KAYNAKÇI UNDERWATER WELDER SUALTI KAYNAKÇI UNDERWATER WELDER:
    Hiç bitecek gibi durmuyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu "İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
En büyüğü 12 yaşındaydı 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı Füzeler başkenti yangın yerine çevirirken yolcu uçağı böyle kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:08
Anlatılanları unutun ABD’li emekli albayın sözleri yayına damga vurdu
Anlatılanları unutun! ABD'li emekli albayın sözleri yayına damga vurdu
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 11:01:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.