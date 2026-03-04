Trump: İran\'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın silah ve füze kapasitesinin hızla tükendiğini öne sürerken çatışmaların birkaç gün içinde sona erebileceğini ya da 4 ila 5 hafta daha sürebileceğini söyledi.

"BÜYÜK KAYIPLAR VERDİLER"

Politico'ya verdiği röportajda İran'ın askeri kapasitesinin ağır darbe aldığını savunan Trump, Tahran yönetiminin vuracak hedef ve kullanacak füze rampalarının giderek azaldığını iddia etti. Trump, "İran'ın vuracak alanı tükeniyor. Büyük kayıplar verdiler ve füze fırlatma rampaları bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

"MÜHİMMATLARIMIZ SINIRSIZ"

ABD'nin mühimmat kapasitesine de değinen Trump, Washington'ın askeri gücünün oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, "Orta ve üst düzey mühimmat ve benzeri malzemelerimiz sınırsız. Bunları saklıyoruz ve üretmeye devam ediyoruz." dedi.

"49 ÜST DÜZEY İRANLI LİDER ÖLDÜRÜLDÜ"

Trump, İran'da yeni bir yönetimle çalışmanın artık mümkün olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi. İran'da çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Hayır, henüz geç değil. 49 üst düzey İranlı lider öldürüldü. Yeni isimler ortaya çıkıyor. Bu görevi isteyen çok sayıda kişi var ve bazıları çok iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması dikkat çekerken, ABD Başkanı'nın daha önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Artık çok geç" ifadesini kullanması ise çelişki yorumlarına neden oldu.

ÇATIŞMALAR NE KADAR SÜRECEK?

Trump, savunma sanayii şirketlerinin de savaş koşullarına göre üretimlerini hızlandırdığını belirtti. ABD'de savunma firmalarının acil durum talimatları kapsamında çalıştığını ifade eden Trump, çatışmaların birkaç gün içinde sona erebileceğini ancak en fazla 4 ila 5 hafta daha devam edebileceğini dile getirdi.