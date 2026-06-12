Trump: İran'la anlaşma belgesi birkaç gün içinde imzalanacak - Son Dakika
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Trump: İran'la anlaşma belgesi birkaç gün içinde imzalanacak

Trump: İran\'la anlaşma belgesi birkaç gün içinde imzalanacak
12.06.2026 08:51
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın son halinin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Trump, bölge liderleriyle görüştüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü ve anlaşma sonrası ablukanın kalkacağını, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran ile olan savaşa ilişkin uzlaşıya vardıklarını söyleyerek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKAYDI'

Bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Az önce Netanyahu ile konuştum. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkelerin liderleriyle konuştum. Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı. Pakistan da muhteşemdi. Bütün Orta Doğu mutlu. Hatta Orta Doğu'nun ötesindeki yerler de mutlu. Boğaz, anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak" ifadelerini kullandı.

Trump, bu hafta sonu Washington'da düzenlenecek ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarını takip etmek üzere kentte kalacağını, dolayısıyla olası bir imza törenine Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılabileceğini dile getirdi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı sorusuna Turmp, "Anladığıma göre öyle" yanıtını verdi. Trump, anlaşma imzalandığında ABD'nin uyguladığı ablukayı kaldıracağını ve bunun da anlaşmanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

İran'ın nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmeyi taahhüt edip etmediği sorusunu ise Trump, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu kabul ettiler" diye yanıtladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump: İran'la anlaşma belgesi birkaç gün içinde imzalanacak - Son Dakika

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