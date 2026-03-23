Trump: İran\'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar 24. gününde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı tehdidinden geri adım attı.

48 SAAT VERMİŞTİ

Trump dün yatığı açıklamada "Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın, Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek" demişti.

İRAN'DAN SERT YANIT: BASRA KÖRFEZİVE HÜRMÜZ BOĞAZINA MAYIN DÖŞERİZ

Tahran yönetimi ise bu açıklamalara gecikmeden karşılık verdi. İran Savunma Konseyi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada, olası saldırılara karşı "yıkıcı" yanıt verileceğini duyurdu.

Konsey tarafından yayımlanan bildiride, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişiminin, Basra Körfezi'ndeki tüm geçiş noktalarının deniz mayınlarıyla kapatılmasıyla sonuçlanacağı belirtildi. Açıklamada, bu senaryoda yalnızca Hürmüz Boğazı'nın değil, tüm Basra Körfezi'nin fiilen ulaşıma kapanabileceği vurgulandı.

İran, 1980'li yıllarda sınırlı sayıdaki deniz mayınının dahi temizlenemediğini hatırlatarak, olası bir mayınlama durumunun uzun süreli etkiler yaratacağına dikkat çekti.

Açıklamada, savaş dışı ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin ancak İran'la koordinasyon halinde mümkün olacağı ifade edildi. İran yönetimi, ülke genelinde tüm güçlerin liderlik emri doğrultusunda hareket edeceğini ve direnmeye hazır olduğunu bildirdi.

TRUMP SAATLER SONRA GERİ ADIM ATTI

Bu gelişmelerin ardından Trump tehdidinden geri adım atarak "Bildirmek isterim ki, Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızı tam ve kapsamlı bir şekilde çözme konusunda çok iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu derin, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin içeriği ve üslubu doğrultusunda –ki bu görüşmeler hafta boyunca devam edecek–, Savunma Bakanlığı'na, İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askerî saldırının, süren toplantı ve görüşmelerin başarılı olması kaydıyla, 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim." dedi.