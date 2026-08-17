Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz

Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek birinci önceliklerinin bu olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek birinci önceliklerinin bu olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Birinci önceliklerine dikkati çeken Trump, "Bir numaralı hedef, İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir koşulda ve hiçbir formda nükleer silaha sahip olamamasıdır ve her zaman da öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu görmesin CHP’nin ağır topu İmamoğlu’nu ziyaret etti Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti
Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu’ya destek vermedi Washington-Tel Aviv hattında büyük kriz: Trump, Netanyahu'ya destek vermedi
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler

14:51
Süleymancıların liderine sorulan ’en ağır’ iddia: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine sorulan 'en ağır' iddia: İftiradır, hayal ürünüdür
14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
14:09
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
13:40
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
13:33
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf Bir de video çekmiş
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş
13:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
11:50
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 17:28:56. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.