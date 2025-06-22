Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: ''Teşekkürler Başkan!'' - Son Dakika
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Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: ''Teşekkürler Başkan!''

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Trump İsrail\'de kahraman ilan edildi: \'\'Teşekkürler Başkan!\'\'
22.06.2025 14:47
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Trump İsrail\'de kahraman ilan edildi: \'\'Teşekkürler Başkan!\'\'
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Amerika'nın İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından İsrail'de ilginç bir gelişme yaşandı. Ülkenin çeşitli noktalarında bulunan elektronik billboardlarda 'Teşekkürler Başkan Donald Trump' mesajları görüldü. Bu mesajların İran'a düzenlenen askeri operasyonla bağlantılı olduğu yorumları yapılırken, İsrail kamuoyunun önemli bir kesiminin bu saldırıya destek verdiği belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği saldırı dünya gündemini sarsarken, bugün İsrail'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülkenin çeşitli ana yollarında bulunan elektronik billboardlara "Teşekkürler Başkan Donald Trump" ifadeleri yansıtıldı.

İsrail'in birçok noktasında yer alan bu dijital panolar, sabah saatlerinden itibaren sürücülerin ve yayaların dikkatini çekti. Mesajlarda, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yönelik açık bir teşekkür ifadesi yer alırken, görsellerin altında Amerikan ve İsrail bayraklarının birlikte dalgalandığı da görüldü.

Söz konusu teşekkür mesajlarının, İran'a düzenlenen askeri operasyonla doğrudan bağlantılı olduğu yorumları yapılırken, İsrail kamuoyunun önemli bir kesiminin bu saldırıya destek verdiği belirtiliyor. Özellikle Trump döneminde İran'a yönelik sert politikaların İsrail'in güvenlik politikalarıyla örtüştüğü biliniyor.

Henüz resmi makamlar tarafından billboardlarda yer alan mesajlara dair bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, mesajların zamanlamasına dikkat çekerek ABD-İsrail ilişkilerinin askeri boyutuna dair yorumlarda bulundu.

İran'daki nükleer tesislere yapılan saldırı ve sonrasında İsrail'de verilen bu türden destek mesajları, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor. Uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından izlerken, önümüzdeki günlerde diplomatik cephede de hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'
Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'
Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: 'Teşekkürler Başkan!'

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Son Dakika Dünya Trump İsrail'de kahraman ilan edildi: ''Teşekkürler Başkan!'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    İran şuraya bi füze at ne olur 49 1 Yanıtla
  • 149700:
    oda bişey mi.. bizimde davos Fatihimiz var..bi one minuteye bakar herşey.. 20 23 Yanıtla
  • k K:
    Trump dünyanın bir numaralı mafya lideridir,İsrail'de 2 numaralı mafyasıdır. Mafyalar birbirlerini kahraman ilan etmis. 30 6 Yanıtla
  • Sk 06:
    bizde de var ama çakma ONEMİNUTE der boş beleş bir adam 13 23 Yanıtla
  • eceylan5455:
    hadi İran bitir şu işi 28 5 Yanıtla
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