Trump, İsrail ve Hizbullah Arasında Ateşkes Açıklaması

02.06.2026 10:40
Trump, İsrail ve Hizbullah'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu, ancak saldırılar devam ediyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın açıklaması, İsrail'in Beyrut'a yönelik olası saldırısı ve İran ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin askıya alınmasının ardından geldi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü belirterek, "tarafların tüm ateşin durdurulması konusunda anlaştığını" ifade etti. Trump, "Beyrut'a asker gönderilmeyecek ve sevk halindeki birlikler geri çevrildi. Hizbullah ile üst düzey temsilciler aracılığıyla yaptığımız görüşmede de tüm ateşin durdurulması kabul edildi" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önerilen düzenleme kapsamında, Hizbullah saldırı başlatmadığı sürece İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerini hedef almaması öngörülüyor.

Ancak Trump'ın açıklamasının ardından her iki taraftan da saldırı haberleri geldi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, grubun, Hizbullah'ın saldırıları durdurması karşılığında Beyrut'un saldırılardan muaf tutulmasını öngören kısmi ateşkes teklifini reddettiğini söyledi.

Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları sürdürmesi halinde Beyrut'un hedef alınacağını Trump'a ilettiğini" belirtti. Netanyahu, "İsrail Ordusu'nun, güney Lübnan'daki operasyonlarını planlandığı şekilde sürdüreceğini" kaydetti.

İsrail Ordusu, bugün erken saatlerde, Lübnan'dan kuzey İsrail'e atılan iki füze ya da mühimmatın engellendiğini, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Trump'ın açıklaması, Netanyahu'nun İsrail Ordusu'na Beyrut'un güney banliyölerini bombalama talimatı vermesinden birkaç saat sonra geldi. İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı, kararın gerekçesi olarak Hizbullah'ın 'tekrarlanan ateşkes ihlallerini' gösterdi.

Söz konusu bombardıman tehdidi, 17 Nisan'da ilan edilen ateşkesten bu yana çatışmalardaki en ciddi tırmanışlardan biri olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

