Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu

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ABD'de seçim heyecanı sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı seçildi.

Trump'ın yeniden göreve gelmesiyle Berat Albayrak gündem oldu. Albayrak, ABD tarihinde ilk kez bir başkanın Oval Ofis'te ağırladığı ilk Türk bakan olmuştu.

Gazeteci Sevilay Yılman'ın Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Yılman, Donald Trump'ın seçimi kazanmasının, Berat Albayrak'ın ciddi bir aktör olarak yeniden siyasette söz sahibi olmasının yolunu açabileceğini öne sürdü.

"BERAT ALBAYRAK VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK"

Yılman, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ekibi ile Türkiye adına ilişkileri yürütenin Berat Albayrak olduğunun altını çizdi. Yılman, "Sözün özü; ABD'nin yeni ve güçlü başkanı için Berat Albayrak artık vazgeçilmez bir dost, müttefik…" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak ile ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj da paylaşıldı.