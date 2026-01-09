Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Greenland halkını ikna etmek için kişi başı 100 bin dolara kadar para ödemeyi değerlendirdiği iddia edildi. Amaç ise oldukça net: stratejik öneme sahip Greenland'ı ABD'ye katmak.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Washington'da, Greenland'da yaşayan yaklaşık 57 bin kişiye 10 bin ile 100 bin dolar arasında değişen toplu ödemeler yapılması ciddi şekilde tartışılıyor. Bu plan hayata geçerse, ABD'nin kasasından yaklaşık 5,7 milyar dolar çıkması gerekecek.

Trump'ın bu adımı, Greenland'ı satın alma ya da kontrol altına alma planlarının bir parçası olarak görülüyor. ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, gerekirse askeri güç kullanabileceğini bile söylemişti.

Danimarka ve Greenland sert tepki gösterdi

Greenland ve Danimarka yönetimleri ise bu iddialara net bir dille karşı çıktı. Her iki taraf da adanın satılık olmadığını vurgularken, böyle bir girişimin NATO için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Ancak Trump geri adım atmadı. New York Times'a verdiği röportajda, Greenland'ın "sahipliğinin" ABD için hayati ve psikolojik olarak gerekli olduğunu savundu. Trump, toprak kazanımı ile Avrupa'daki ittifaklar arasında bir tercih yapılabileceğini de açıkça dile getirdi.

ABD: "Greenland dünya güvenliği için kritik"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'a destek verdi. Vance, Avrupa ve Danimarka'nın Greenland'ın güvenliğini sağlamakta başarısız olduğunu söyledi. Fox News'e konuşan Vance, bölgenin Çin ve Rusya'dan gelebilecek olası füze saldırılarına karşı kilit öneme sahip olduğunu belirtti.

"Bir nükleer saldırı olursa, Greenland füze savunmasının merkezinde yer alıyor," diyen Vance, Avrupa ülkelerinin bu sorumluluğu yeterince ciddiye almadığını savundu. ABD'nin gerekirse devreye gireceğini ifade etti.

Greenland halkı tedirgin ama fırsat görenler de var

Trump'ın sert açıklamaları Greenland halkında endişeye yol açarken, ülkedeki ana muhalefet partisi Naleraq duruma farklı bakıyor. Parti yetkilileri, ABD'nin ilgisinin ekonomik ve sosyal kazanımlar sağlayabileceğini düşünüyor.

Naleraq'ın dış politika sözcüsü Juno Berthelsen, "Amerikalı da olmak istemiyoruz, Danimarkalı da. Biz Greenlandlıyız," diyerek bağımsız kimlik vurgusu yaptı. Ancak ABD ile yapılacak görüşmelerin halkın yaşam şartlarını iyileştirebileceğini de kabul etti.

ABD'nin adadaki askeri varlığı zaten güçlü

ABD, Greenland'ın kuzeybatısındaki Pituffik Üssü'nde halihazırda 100'den fazla askeri personel bulunduruyor. Üs, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD tarafından kullanılıyor.

Uzmanlara göre mevcut anlaşmalar nedeniyle ABD'nin adadaki askeri gücünü artırması oldukça kolay. Hatta bazı Danimarkalı yetkililer, Greenland'ın kendini savunacak kapasiteye sahip olmadığını açıkça dile getiriyor.

Trump'ın para teklifiyle mi yoksa daha sert adımlarla mı ilerleyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak görünen o ki, Greenland önümüzdeki dönemde küresel siyasetin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam edecek.