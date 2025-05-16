Trump, Orta Doğu\'dan 3 trilyon doları aşan yatırımla dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs'ta dünyanın yakından izlediği Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret etti.

3,2 TRİLYONLUK YATIRIMLA DÖNÜYOR

İş dünyasından siyasete geçen Trump'ın ziyaretinde yatırım, silah, savunma anlaşmaları birinci gündem oldu. Trump, üç günlük ziyaretinin ardından ülkesine yaklaşık 3,2 trilyon dolar değerindeki anlaşmalarla döndü.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 600 MİLYAR DOLAR

Trump, birinci durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) tarafından karşılandı. Trump, ziyareti boyunca Bin Selman'dan övgüyle bahsederek ilişkilerinin "harika" olduğunu dile getirdi.

Trump'ın bu ziyaretinde iki ülke arasında silah alımı, enerji işbirliği, Suud ordusunun eğitimi gibi başlıklarda yaklaşık 600 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı.

Riyad'ın talebi Suudi Arabistan'ın nükleer programın başlatılmasına ilişkinse herhangi bir açıklama ya da gelişme yaşanmadı.

KATAR AMERİKAN ÜSSÜ İÇİN 10 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği ikinci ülke olan Katar'da iki ülke arasında 1.2 trilyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada savunma, havacılık, enerji gibi çok sayıda alanda imzalanan anlaşmaların, Trump'ın iki ülke arasındaki savunma yatırımlarını hızlandırma niyetine işaret ettiği belirtildi.

Trump, Katar'ın ABD'den 42 milyar dolarlık askeri alım yapacağını ve Katar'daki Amerikan hava üssü el-Udeyd'i geliştirmek için 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

ABD ile Katar arasında Katar Havayolları'na Boeing ve GE Aerospace motorlarının satışını da içeren değeri toplam 243,5 milyar doları aşan anlaşma imzalanması dikkati çekti.

Katar, ABD Başkanı Trump'a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde Amerikan basınının "uçan saray" diye nitelediği bir Boeing 747-8 uçağı hediye etti.

BAE'DEN REKOR DEĞERİNDE 1,2 TRİLYON DOLAR

Trump'ın ziyaretindeki son durak Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından diğer duraklarında olduğu gibi görkemli biçimde karşılanan Trump, buradan da yaklaşık 1,4 trilyon dolar değerinde anlaşmalarla döndü.

BAE ve ABD arasında, savunma sanayi, enerji, yapay zeka gibi birçok alanı kapsayan ve 10 yıllık sürede 1,4 trilyon dolar değerinde yatırım taahhüdü içeren anlaşma imzalandı.

TOPLAM 3,2 TRİLYONLUK YATIRIMLA DÖNÜYOR

Trump, üç günlük ziyaretinin ardından ülkesine yaklaşık 3,2 trilyon dolar değerindeki anlaşmalarla döndü.